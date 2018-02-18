Тренер: "Сильный характер помог Большунову завоевать медаль на Олимпиаде"

Первый тренер российского лыжника Александра Большунова Николай Нехитров отметил, что спортсмен обладает сильным характером и аналитическим умом. По его словам, эти качества стали ключевыми для достижения успеха.

Большунов на Олимпиаде в Пхенчхане завоевал бронзу в спринте и серебро в эстафете.

- Основная составляющая, которая играет роль в Олимпийских играх - это характер, характер у него настоящего воина, который умеет воевать, хочет побеждать и никогда не сдается, - цитирует ТАСС Нехитрова. - Это отличительная особенность Саши Большунова. Он очень умный парень, все быстро усваивает, работает над собой, высчитывает ошибки спортсменов, ведет постоянный анализ.

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