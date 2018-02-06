Соревнования по лыжам на Олимпиаде могут отменить

Президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер сообщил о том, что соревнования по лыжным гонкам на Олимпийских играх в Пхенчхане могут быть отменены, если температура опустится ниже 22 градусов мороза.
Игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля. В последние дни в олимпийской столице установилась морозная погода, во вторник температура упала до минус 20 градусов.
- У FIS есть правила, согласно которым при температуре минус 22 градуса соревнования по лыжным гонкам могут не состояться, если так решат директор гонки и врачи, – приводит ТАСС слова Каспера. – При этом важно, какой будет влажность. Если низкой, то соревнования могут проходить и при минус 30 градусах, в противном случае минус 22 – предельный показатель. Здесь влажность достаточно высокая.
Согласно прогнозу погоды, в ближайшие дни в Пхенчхане значительно потеплеет, температура будет колебаться в районе нуля градусов.
rusfed 2.0
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10:56
rusfed 2.0
А если серьезнее, чем жестче лыжня, тем это лучше для тяжелых спортсменов. Шипулин мощнее других в биатлоне, Устюгов - в лыжах
10:56
rusfed 2.0
Нашим лучше (особенно биатлонистам), чтоб не теплело. Тогда шансы даже у Елисеева есть
10:47
dv2205
наши в мороз могут победить и тогда конец
10:44
*КОСТАРИКАНЕЦ*
freak Serenky25 Поставить зрителей вдоль трассы и пусть дышат. 09:45--------- тогда резко повысится влажность. Да и пары алкоголя могут оказать негативное влияние на спортсменов... 10:04 ============ Всё ок, у лыжников, приличных, есть ТИ на наличие вдыхаемых паров алкоголя
10:43
Dr. XuMuK
Да не бойтесь. Сказано - потеплеет, значит, потеплеет. Это ж не МОК - от политического заказа и воли спонсоров здесь ничего не зависит.
10:43
freak
Serenky25 Поставить зрителей вдоль трассы и пусть дышат. 09:45--------- тогда резко повысится влажность. Да и пары алкоголя могут оказать негативное влияние на спортсменов...
10:04
Serenky25
Поставить зрителей вдоль трассы и пусть дышат.
09:45