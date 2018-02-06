Соревнования по лыжам на Олимпиаде могут отменить

Президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер сообщил о том, что соревнования по лыжным гонкам на Олимпийских играх в Пхенчхане могут быть отменены, если температура опустится ниже 22 градусов мороза.

Игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля. В последние дни в олимпийской столице установилась морозная погода, во вторник температура упала до минус 20 градусов.

- У FIS есть правила, согласно которым при температуре минус 22 градуса соревнования по лыжным гонкам могут не состояться, если так решат директор гонки и врачи, – приводит ТАСС слова Каспера. – При этом важно, какой будет влажность. Если низкой, то соревнования могут проходить и при минус 30 градусах, в противном случае минус 22 – предельный показатель. Здесь влажность достаточно высокая.

Согласно прогнозу погоды, в ближайшие дни в Пхенчхане значительно потеплеет, температура будет колебаться в районе нуля градусов.

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