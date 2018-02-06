09:00 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Соревнования по лыжам на Олимпиаде могут отменить

Олимпийские кольца из снега. Фото AFP
Олимпийские кольца из снега. Фото AFP
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Президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер сообщил о том, что соревнования по лыжным гонкам на Олимпийских играх в Пхенчхане могут быть отменены, если температура опустится ниже 22 градусов мороза.

Игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля. В последние дни в олимпийской столице установилась морозная погода, во вторник температура упала до минус 20 градусов.

- У FIS есть правила, согласно которым при температуре минус 22 градуса соревнования по лыжным гонкам могут не состояться, если так решат директор гонки и врачи, – приводит ТАСС слова Каспера. – При этом важно, какой будет влажность. Если низкой, то соревнования могут проходить и при минус 30 градусах, в противном случае минус 22 – предельный показатель. Здесь влажность достаточно высокая.

Согласно прогнозу погоды, в ближайшие дни в Пхенчхане значительно потеплеет, температура будет колебаться в районе нуля градусов.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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rusfed 2.0

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10:56

rusfed 2.0

А если серьезнее, чем жестче лыжня, тем это лучше для тяжелых спортсменов. Шипулин мощнее других в биатлоне, Устюгов - в лыжах

10:56

rusfed 2.0

Нашим лучше (особенно биатлонистам), чтоб не теплело. Тогда шансы даже у Елисеева есть

10:47

dv2205

наши в мороз могут победить и тогда конец

10:44

*КОСТАРИКАНЕЦ*

freak Serenky25 Поставить зрителей вдоль трассы и пусть дышат. 09:45--------- тогда резко повысится влажность. Да и пары алкоголя могут оказать негативное влияние на спортсменов... 10:04 ============ Всё ок, у лыжников, приличных, есть ТИ на наличие вдыхаемых паров алкоголя

10:43

Dr. XuMuK

Да не бойтесь. Сказано - потеплеет, значит, потеплеет. Это ж не МОК - от политического заказа и воли спонсоров здесь ничего не зависит.

10:43

freak

Serenky25 Поставить зрителей вдоль трассы и пусть дышат. 09:45--------- тогда резко повысится влажность. Да и пары алкоголя могут оказать негативное влияние на спортсменов...

10:04

Serenky25

Поставить зрителей вдоль трассы и пусть дышат.

09:45