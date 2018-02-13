Маркус Крамер: "Легков, кажется, поздравил меня первым с успехом лыжников"

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер отметил, что олимпийский чемпион Александр Легков одним из первых поздравил его с успехом российских лыжников на Играх в Пхенчхане. Бронзовые медали в спринте завоевали Александр Большунов и Юлия Белорукова.

– Мой телефон полон сообщений с поздравлениями. Кажется, первым пришло сообщение от Александра Легкова, он очень счастлив этому результату, – цитирует ТАСС Крамера. – Для нас всех это потрясающий результат. Каждый день я настраивал на такой результат во время собраний, поскольку это спорт и в нем все возможно.

Этот результат – особенный для тех ребят, которые не смогли сюда приехать.

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