10:58 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Лыжница Шарлотта Калла завоевала первое золото Олимпиады в Пхенчхане, Непряева - восьмая

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Шведская лыжница Шарлотта Калла завоевала первую золотую медаль Олимпиады в Пхечхане, победив в скиатлоне на 7,5 км. Второй стала норвежка Марит Бьорген. Бронза у финки Кристы Пармакоски.

Россиянка Наталья Непряева показала восьмой результат.

Олимпиада-2018

Лыжные гонки

Женщины

Скиатлон, 7,5+7,5 км

1. Шарлотта  Калла (Швеция) - 40.44,9

2. Марит Бьорген (Норвегия) - отставание 7,8

3. Криста Пармакоски (Финляндия) - 10,1

4. Эбба Андерссон (Швеция) - 10,9

5. Джессика Диггинс (США) - 14,7

6. Натали фон Зибенталь (Швейцария) - 17,6

7. Тереза Штадлобер (Австрия) - 26,6

8. Наталья НЕПРЯЕВА (Россия) - 33,0...

12. Анастасия СЕДОВА (Россия) - 1.12,8

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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КОММЕНТАРИИ (15)
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Бней Иегуда

Аналитика и аргументы от иксперда просто шедевральны.)) Когда сказать нечего и привести конкретные факты и цифры следует классическое - иди послушай Панкратова.))

11:54

vada

Бней Иегуда Непряева почти всю дистанцию бежала вровень с признанными лидерами...) Чего не наблюдалась ранее, на этапах КМ.) Вопрос: откуда?)) Волшебные пилюли подвезли?)) ---------------- Привет дебилоид. Пересмотри Тур де Ски. А потом рот открывай. Непряева всегда хорошо стартует и всегда держится в лидерах большую часть гонки, и ее сбрасывают в конце. Или послушай Панкратова , если смотреть сам или анализировать не умеешь. Это Седова всегда отстает, а потом врабатывается и догоняет.

11:46

vada

На Каллу не наезжайте. Она жестко всегда высказывается против астматиков и сама здоровая. Шведы конечно жутко талантливые и умеют подготавливать себя к важным стартам. Что Йохан Ольссон ранее, что Шарлотта раньше и сейчас. Она же и была главной фавориткой у буков и специалистов, она и выиграла. Наши достойно пробежали на своем уровне. Непряева выступила отлично. По большому счету её только одна темная лошадка Эбби Андерсон опередила , все остальные были сильнее по сезону, да и не обладает она взрывной мощностью в подъемы. А именно там атаковала Шарлотта. Зато Наталья опередила Венг, Остберг, Нильссон, сильных гонщиц, априори сильнее её.

11:42

fireman32

Одна астматичка обыграла другую)

11:34

кирдык

Бней Иегуда Непряева почти всю дистанцию бежала вровень с признанными лидерами...) - когда дурак комментирует, то даже и смеяться не хочется.

11:31

Бней Иегуда

Кароч, МОКу ещё копать и копать!))

11:30

rusfed 2.0

Чмока, где все любимки-норвежки? Где Нортуг? Где Сунбю?

11:29

Бней Иегуда

Непряева почти всю дистанцию бежала вровень с признанными лидерами...) Чего не наблюдалась ранее, на этапах КМ.) Вопрос: откуда?)) Волшебные пилюли подвезли?)) По крайней мере логического объяснения этому нет.)) Ноунейм, сливавший по несколько минут, вдруг бежит все 15 км бок о бок с Каллой и Бьорген.))

11:28

NapoliFC

Да спалили их, вот и пришлось по чеснаку бежать, а это сложнее.

11:24

maxsus2000

просто у шведов доп получше

11:21

diolym

Глубина одиночества чмоки. М-да...

11:10

redgy

Тут почти без неожиданностей.. Наши непохо проехали!

11:10

Бней Иегуда

Шарлотта, Марит, Криста, браво!) У Шарлотты 3-е золото на 3-й Олимпиаде подряд.) У Марит 5-я Олимпиада в медалях!)

11:08

greyk

Бьорген отжала у команды единственный ингалятор? )))))Да и тот не помог)))

11:06

Алексей Д.

Бгг. Не довезли что ли дозы свои? Одна медаль и всего два человека в десятке. Вот это фиаско так фиаско))

11:06

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