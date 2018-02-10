Лыжница Шарлотта Калла завоевала первое золото Олимпиады в Пхенчхане, Непряева - восьмая

Шведская лыжница Шарлотта Калла завоевала первую золотую медаль Олимпиады в Пхечхане, победив в скиатлоне на 7,5 км. Второй стала норвежка Марит Бьорген. Бронза у финки Кристы Пармакоски.
Россиянка Наталья Непряева показала восьмой результат.
Олимпиада-2018
Лыжные гонки
Женщины
Скиатлон, 7,5+7,5 км
1. Шарлотта Калла (Швеция) - 40.44,9
2. Марит Бьорген (Норвегия) - отставание 7,8
3. Криста Пармакоски (Финляндия) - 10,1
4. Эбба Андерссон (Швеция) - 10,9
5. Джессика Диггинс (США) - 14,7
6. Натали фон Зибенталь (Швейцария) - 17,6
7. Тереза Штадлобер (Австрия) - 26,6
8. Наталья НЕПРЯЕВА (Россия) - 33,0...
12. Анастасия СЕДОВА (Россия) - 1.12,8
Бней Иегуда
Аналитика и аргументы от иксперда просто шедевральны.)) Когда сказать нечего и привести конкретные факты и цифры следует классическое - иди послушай Панкратова.))
11:54
vada
Бней Иегуда Непряева почти всю дистанцию бежала вровень с признанными лидерами...) Чего не наблюдалась ранее, на этапах КМ.) Вопрос: откуда?)) Волшебные пилюли подвезли?)) ---------------- Привет дебилоид. Пересмотри Тур де Ски. А потом рот открывай. Непряева всегда хорошо стартует и всегда держится в лидерах большую часть гонки, и ее сбрасывают в конце. Или послушай Панкратова , если смотреть сам или анализировать не умеешь. Это Седова всегда отстает, а потом врабатывается и догоняет.
11:46
vada
На Каллу не наезжайте. Она жестко всегда высказывается против астматиков и сама здоровая. Шведы конечно жутко талантливые и умеют подготавливать себя к важным стартам. Что Йохан Ольссон ранее, что Шарлотта раньше и сейчас. Она же и была главной фавориткой у буков и специалистов, она и выиграла. Наши достойно пробежали на своем уровне. Непряева выступила отлично. По большому счету её только одна темная лошадка Эбби Андерсон опередила , все остальные были сильнее по сезону, да и не обладает она взрывной мощностью в подъемы. А именно там атаковала Шарлотта. Зато Наталья опередила Венг, Остберг, Нильссон, сильных гонщиц, априори сильнее её.
11:42
fireman32
Одна астматичка обыграла другую)
11:34
кирдык
Бней Иегуда Непряева почти всю дистанцию бежала вровень с признанными лидерами...) - когда дурак комментирует, то даже и смеяться не хочется.
11:31
Бней Иегуда
Кароч, МОКу ещё копать и копать!))
11:30
rusfed 2.0
Чмока, где все любимки-норвежки? Где Нортуг? Где Сунбю?
11:29
Бней Иегуда
Непряева почти всю дистанцию бежала вровень с признанными лидерами...) Чего не наблюдалась ранее, на этапах КМ.) Вопрос: откуда?)) Волшебные пилюли подвезли?)) По крайней мере логического объяснения этому нет.)) Ноунейм, сливавший по несколько минут, вдруг бежит все 15 км бок о бок с Каллой и Бьорген.))
11:28
NapoliFC
Да спалили их, вот и пришлось по чеснаку бежать, а это сложнее.
11:24
maxsus2000
просто у шведов доп получше
11:21
diolym
Глубина одиночества чмоки. М-да...
11:10
redgy
Тут почти без неожиданностей.. Наши непохо проехали!
11:10
Бней Иегуда
Шарлотта, Марит, Криста, браво!) У Шарлотты 3-е золото на 3-й Олимпиаде подряд.) У Марит 5-я Олимпиада в медалях!)
11:08
greyk
Бьорген отжала у команды единственный ингалятор? )))))Да и тот не помог)))
11:06
Алексей Д.
Бгг. Не довезли что ли дозы свои? Одна медаль и всего два человека в десятке. Вот это фиаско так фиаско))
11:06