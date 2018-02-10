Лыжница Шарлотта Калла завоевала первое золото Олимпиады в Пхенчхане, Непряева - восьмая

Шведская лыжница Шарлотта Калла завоевала первую золотую медаль Олимпиады в Пхечхане, победив в скиатлоне на 7,5 км. Второй стала норвежка Марит Бьорген. Бронза у финки Кристы Пармакоски.

Россиянка Наталья Непряева показала восьмой результат.

Олимпиада-2018

Лыжные гонки

Женщины

Скиатлон, 7,5+7,5 км

1. Шарлотта Калла (Швеция) - 40.44,9

2. Марит Бьорген (Норвегия) - отставание 7,8

3. Криста Пармакоски (Финляндия) - 10,1

4. Эбба Андерссон (Швеция) - 10,9

5. Джессика Диггинс (США) - 14,7

6. Натали фон Зибенталь (Швейцария) - 17,6

7. Тереза Штадлобер (Австрия) - 26,6

8. Наталья НЕПРЯЕВА (Россия) - 33,0...

12. Анастасия СЕДОВА (Россия) - 1.12,8

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018