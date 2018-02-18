Колобков - о серебре лыжников в эстафете: "Великолепный результат!"

Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что российские лыжники Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов отлично выступили в эстафете на Олимпиаде-2018 в борьбе с опытными соперниками. Команда завоевала серебро, которое стало для команды третьим на Играх в Пхенчхане.

- Великолепный результат! На протяжении всей гонки наши ребята были в числе лидеров, несмотря на то что их соперниками были опытные, титулованные лыжники, - цитирует "Р-Спорт" Колобкова. - Поздравляю от всей души Андрея Ларькова, Сашу Большунова, Алексея Червоткина и Дениса Спицова с отличным выступлением и серебряной наградой! Они – молодцы.

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