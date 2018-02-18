11:40 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Колобков - о серебре лыжников в эстафете: "Великолепный результат!"

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Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что российские лыжники  Андрей ЛарьковАлександр БольшуновАлексей Червоткин и Денис Спицов отлично выступили в эстафете на Олимпиаде-2018 в борьбе с опытными соперниками. Команда завоевала серебро, которое стало для команды третьим на Играх в Пхенчхане.

- Великолепный результат! На протяжении всей гонки наши ребята были в числе лидеров, несмотря на то что их соперниками были опытные, титулованные лыжники, - цитирует "Р-Спорт" Колобкова. - Поздравляю от всей души Андрея Ларькова, Сашу Большунова, Алексея Червоткина и Дениса Спицова с отличным выступлением и серебряной наградой! Они – молодцы.

Норвегия выиграла мужскую эстафету. У России - серебро! LIVE!
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_crosscountry/20180218/1132821896.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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kuler

Этот результат тебе приговор и всему твоем министерству дармоедскому - отбили бы от МОК хотя бы одного Устюгова с большой вероятностью золото бы взяли.

12:33

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