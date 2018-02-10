10:27 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Диктор по стадиону на Олимпиаде: "Наталья Непряева из России"


Диктор по стадиону, где пройдет женская лыжная гонка на 7,5 км, объявляя участников соревнований, назвал Наталью Непряеву представительницей России. "Natalia Nepryaeve from Russia (Наталья Непряева из России)", – сказал ведущий.

Напомним, что россияне выступают на Играх-2018 в статусе "Олимпийские атлеты из России", а любая национальная символика запрещена. Несмотря на это, российские лыжницы в протоколе на официальном сайте FIS внесены под флагом России на гонки в рамках олимпийского лыжного турнира.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

Опрос

Какое место займет сборная России в командном зачете Олимпиады-2018?
голосовать
Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Олимпиада Live!
Олимпиада Live!