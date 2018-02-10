Диктор по стадиону на Олимпиаде: "Наталья Непряева из России"

Диктор по стадиону, где пройдет женская лыжная гонка на 7,5 км, объявляя участников соревнований, назвал Наталью Непряеву представительницей России. "Natalia Nepryaeve from Russia (Наталья Непряева из России)", – сказал ведущий.

Напомним, что россияне выступают на Играх-2018 в статусе "Олимпийские атлеты из России", а любая национальная символика запрещена. Несмотря на это, российские лыжницы в протоколе на официальном сайте FIS внесены под флагом России на гонки в рамках олимпийского лыжного турнира.

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