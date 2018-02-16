Дарио Колонья: "Медаль Спицова немного удивляет"

Швейцарский лыжник Дарио Колонья признался, что даже после четвертой золотой медали Олимпиады ему не сравниться по популярности на родине с теннисистом Роджером Федерером. Свое четвертое золото в карьере Колонья завоевал в индивидуальной гонке на 15 км на Играх в Пхенчхане.

– Кто из нас популярнее в Швейцарии? О, у Федерера большое преимущество, – цитирует ТАСС Колонью.

Также он отметил, что несколько удивлен третьим местом россиянина Дениса Спицова.

– Я знаю его, он уже показал свою силу на "Тур де Ски" и молодежном чемпионате мира, где он завоевал золотую медаль, – подчеркнул Колонья. – У России есть много сильных лыжников, так что этот результат хоть и удивляет немного, но не отменяет того факта, что он достаточно силен.

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