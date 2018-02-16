Дарио Колонья: "Медаль Спицова немного удивляет"

Швейцарский лыжник Дарио Колонья признался, что даже после четвертой золотой медали Олимпиады ему не сравниться по популярности на родине с теннисистом Роджером Федерером. Свое четвертое золото в карьере Колонья завоевал в индивидуальной гонке на 15 км на Играх в Пхенчхане.
– Кто из нас популярнее в Швейцарии? О, у Федерера большое преимущество, – цитирует ТАСС Колонью.
Также он отметил, что несколько удивлен третьим местом россиянина Дениса Спицова.
– Я знаю его, он уже показал свою силу на "Тур де Ски" и молодежном чемпионате мира, где он завоевал золотую медаль, – подчеркнул Колонья. – У России есть много сильных лыжников, так что этот результат хоть и удивляет немного, но не отменяет того факта, что он достаточно силен.
Е.Л.
спортсменам на легальном допинге сложно понять, как это можно ТАК бегать без терапевтических исключений )))!!
13:30 16 февраля