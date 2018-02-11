01:20 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Бородавко - о восьмом месте Непряевой: "Конечно, обидно, потому что бронза была близко"


Личный тренер Натальи Непряевой и наставник сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко считает, что его подопечная могла завоевать медаль в скиатлоне на Олимпиаде в Пхенчхане. Напомним, что россиянка стала восьмой.

– Довольны выступлением наших девушек и вашей подопечной Натальи Непряевой в первой гонке?

– Смотря какие задачи ставились на эту гонку. Вообще это можно считать позитивным результатом. Но если посмотреть, насколько ничтожное расстояние было до третьего места... Оно вот уже, осязаемое, в пределах видимости! Конечно, обидно.

– Медаль для женской сборной на этой Олимпиаде – посильная задача?

– Пока есть гонки – шанс есть у каждого спортсмена. Все зависит от подготовки, от соперника, от его величества случая. У Натальи впереди спринт, где она реально может проявить себя.

Дополнительная информация

https://life.ru/t/%D0%BF%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%85%D0%B0%D0%BD2018/1087613/trienier_lyzhnoi_sbornoi_rossii_niepriaieva_byla_niedalieko_ot_miedali_obidno

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