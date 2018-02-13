Белорукова выиграла бронзу в лыжном спринте на Олимпиаде

Россиянка Юлия Белорукова выиграла бронзу в спринте на Олимпиаде-2018. Она отстала от лидера шведки Стины Нильссон на 3,37 секунды.
Второе место заняла норвежка Майкен Фалла. Еще одна россиянка Наталья Непряева стала четветой.
Эта медаль стала для сборной России четвертой на этих Играх - в активе команды 3 бронзы и 1 серебро.
Лыжные гонки
Пхенчхан (Корея)
XXIII Олимпийские зимние игры
Женщины
Спринт (К)
Финал
1. Стина Нильссон (Швеция) - 3.03,84
2. Майкен Фалла (Норвегия) - 3.06,87
3. Юлия БЕЛОРУКОВА (Россия) - 3.07,21
4. Наталья НЕПРЯЕВА (Россия) - 3.12,98
5. Ханна Фальк (Швеция) - 3.15,00
6. Джессика Диггинс (США) - 3.15,07
npokypop_6apcyk
Я даже не вспомню, когда у России была в последний раз была Олимпийская медаль в женских лыжах. С тех пор, как Чепалова сошла, особых успехов у нас не было. Так что бронза Белоруковой и четвёртое место Непряевой - это не только локальный сегодняшний успех, это ещё и надежда на будущее. Спасибо Елене Вяльбе за молодёжь.
16:39 13 февраля
I love sports
В командном спринте будет потяжелее.Юля и Наташа более акцентированы на классический стиль,американки прибавят,но побороться должны,главное угадать с расстановкой.
16:37 13 февраля
Kostromich
oleg.bob "Выиграла бронзу". Что за определение! Выигрывает только один человек! Подбирайте слова, горе-журналисты! 15:37 // Один - победитель! А выиграть может далеко не один - например "выиграл в лотерею". Но в данном случае "выиграла" не совсем катит из-за корня слова - больше подходит к игровым видам, "завоевала" звучало бы лучше.
16:32 13 февраля
I love sports
Все медалистки достойные.А русские девочки очень приятно удивили,а если учесть,что они ещё не выросли из молодёжного возраста,то вдвойне приятно.
16:29 13 февраля
konklop
Молодцы!!!
16:15 13 февраля
Thomas_Boy_
AndreyV __________ Смотря кто завоевал бронзу.
16:10 13 февраля
AndreyV
Thomas_Boy_ Ну... Не знаю, не знаю... Спросил Лидера Нации, стоит ли радоваться бронзе? Он ответил: "А ты будешь радоваться, если я на Выборах в марте третьим стану?". И я все понял...____________ Т.е. от бронзы надо быть на 7 небе от счастья?
16:06 13 февраля
Союз Аполлонович
Умницы!!! А вообще надо научить стрелять девочек и в биатлон отправить, а то Губа скоро с ума сойдет из-за наших биатлонистов))
15:53 13 февраля
mallwen
Поздравляю. Молодцы обе. Отличная команда в спринте может быть.
15:48 13 февраля
Thomas_Boy_
Ну... Не знаю, не знаю... Спросил Лидера Нации, стоит ли радоваться бронзе? Он ответил: "А ты будешь радоваться, если я на Выборах в марте третьим стану?". И я все понял...
15:45 13 февраля
За Россию без допинга!
Теперь главное допинг-контроль пройти...
15:45 13 февраля
oleg.bob
Не выиграла, а завоевала! А так, конечно, молодец!
15:45 13 февраля
ilsh
---"Выиграла бронзу". Что за определение!---- Тем не менее бронзовый призёр Олимпиады это на всю жизнь! МОЛОДЕЦ!!!!
15:41 13 февраля
Bache Gabrielsen
Умница Юля. И Наташа молодец.
15:40 13 февраля
AndruFka
Молодцы, девчонки! Отличная гонка! Юлю с бронзой!
15:40 13 февраля
streletc1783
Молодцы!Сделали всё что могли!
15:38 13 февраля
rusfed 2.0
Конечно, бронзу выиграла. Юля выиграла медаль.
15:38 13 февраля
oleg.bob
"Выиграла бронзу". Что за определение! Выигрывает только один человек! Подбирайте слова, горе-журналисты!
15:37 13 февраля
rusfed 2.0
Но если Непряева в каждой гонке будет бегать, на эстафету ее может не хватить )
15:37 13 февраля
Manuel
Юля, поздравляю! Так держать! Умничка! МОЛОДЕЦ!!! Спасибо за медаль
15:36 13 февраля
shur
ОАР-овцы -- гоу хоум_______________ Модераторы! Да заблокируйте этого отщепенца!
15:36 13 февраля
rusfed 2.0
А впереди у девушек еще командный спринт. Совсем неплохие шансы на медаль
15:35 13 февраля
shur
Конечно, хотелось золото. Но все равно, молодцы, браво!
15:35 13 февраля
ОАР-овцы -- гоу хоум
У нас в стране что???? Недостаток меди==олова==древесины??? ЭТИ шабашники--белофлажники для ЧЕГО к собакоедам поехали??
15:35 13 февраля
Ж и в о й
Браво, Россия! Умничка!)
15:34 13 февраля
Несвин
Браво Юля! Молодец!
15:33 13 февраля
redgy
Молодцв обе! 3-4 места это супер!
15:33 13 февраля
rusfed 2.0
Красивая гонка
15:32 13 февраля