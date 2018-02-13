Белорукова выиграла бронзу в лыжном спринте на Олимпиаде

Россиянка Юлия Белорукова выиграла бронзу в спринте на Олимпиаде-2018. Она отстала от лидера шведки Стины Нильссон на 3,37 секунды.

Второе место заняла норвежка Майкен Фалла. Еще одна россиянка Наталья Непряева стала четветой.

Эта медаль стала для сборной России четвертой на этих Играх - в активе команды 3 бронзы и 1 серебро.

Лыжные гонки

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Женщины

Спринт (К)

Финал

1. Стина Нильссон (Швеция) - 3.03,84

2. Майкен Фалла (Норвегия) - 3.06,87

3. Юлия БЕЛОРУКОВА (Россия) - 3.07,21

4. Наталья НЕПРЯЕВА (Россия) - 3.12,98

5. Ханна Фальк (Швеция) - 3.15,00

6. Джессика Диггинс (США) - 3.15,07

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