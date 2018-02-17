20:41 17 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Анна Нечаевская: "Это на всю жизнь. Моя команда, мои самые сильные и самые красивые девочки"

Российская лыжница Анна Нечаевская после эстафеты Олимпиаде в Пхенчхане опубликовала на своей странице в Инстаграме командное фото с Натальей НепряевойЮлией Белоруковой, Анастасией СедовойНапомним, сегодня российские лыжницы завоевали бронзовую медаль в эстафете. Первой стала команда Норвегии, серебро - у Швеции.

"Это на всю жизнь. Моя команда, мои самые сильные и самые красивые девочки", - написала Нечаевская.

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