16:01 13 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Шорт-трек

Софья Просвирнова: "Тяжело бороться на таких рекордных скоростях"

 
Шорт-трек. Женщины. 500 м.Шорт-трекистка Арианна Фонтана - чемпионка Олимпиады-2018 в забеге на 500 метров, Просвирнова - шестая

 

Россиянка Софья Просвирнова отметила, что не сумела выйти в финал соревнований Олимпийских игр по шорт-треку на дистанции 500 м из-за рекордных скоростей ее соперниц и отсутствия возможностей для маневра.

Тяжело бороться на таких рекордных скоростях - нужно было либо со старта обгонять соперниц, либо ждать, что кто- то упадет, но ни того, ни другого не случилось, - цитирует ТАСС Просвирнову. - Я сбилась с собственной тактики, много сил ушло на борьбу с китаянкой, а в итоге обе отстали. Ничего, как случилось, так случилось, теперь надо восстановиться и готовиться к следующей дистанции.

 

 

 

Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //
​ Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4954580

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Олимпиада Live!
Олимпиада Live!