Софья Просвирнова: "Тяжело бороться на таких рекордных скоростях"

Россиянка Софья Просвирнова отметила, что не сумела выйти в финал соревнований Олимпийских игр по шорт-треку на дистанции 500 м из-за рекордных скоростей ее соперниц и отсутствия возможностей для маневра.

- Тяжело бороться на таких рекордных скоростях - нужно было либо со старта обгонять соперниц, либо ждать, что кто- то упадет, но ни того, ни другого не случилось, - цитирует ТАСС Просвирнову. - Я сбилась с собственной тактики, много сил ушло на борьбу с китаянкой, а в итоге обе отстали. Ничего, как случилось, так случилось, теперь надо восстановиться и готовиться к следующей дистанции.

Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //

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