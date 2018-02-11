Семен Елистратов: "Бронза Олимпиады-2018 для меня дороже золота"

Россиянин Семен Елистратов отметил, что рад тому, что принял решение выступить на Олимпиаде-2018. Он также добавил, что на турнире не пытается никому ничего доказать.

Напомним, 27-летний россиянин завоевал бронзу на дистанции 1500 метров в шорт-треке. Сегодня на медальной площади Пхенчхана Елистратову была вручена медаль.

– Эта медаль для меня дороже золота, в каком-то плане даже выстраданная, – сказал Елистратов. – Рад, что принял решение выступить на Олимпиаде. Были ли мысли не ехать под нейтральным флагом? Хороший вопрос... Тема щепетильная. Да все было... Без моей команды, тренера, родителей, семьи, моей любимой супруги ничего бы не получилось. Они поддержали мое решение.

На самом деле, я не пытаюсь кому-то что доказать или показать. Просто спорт – это моя жизнь. Моя работа. То, что я выбрал в детстве. Путь к моей мечте. (Дмитрий СИМОНОВ)

Наградили! Елистратов получил олимпийскую бронзу