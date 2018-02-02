Российские шорт-трекисты провели первую тренировку на олимпийском катке

Российские шорт-трекисты, допущенные до участия в Олимпиаде 2018 года, провели первую тренировку на катке в Канныне, сообщает "Р-Спорт". В пятницу, 2 февраля, на лед вышли все семь спортсменов, которые получили от МОК допуск к Играм: Семен Елистратов, Павел Ситников, Александр Шульгинов, Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Эмина Малагич и Софья Просвирнова.

Также в пятницу в олимпийскую деревню приехали российские конькобежцы Наталья Воронина и Сергей Трофимов, которые готовились к Олимпиаде на сборе в Японии.

Напомним, Игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.