Российские бобслеисты и скелетонисты отправятся на Олимпиаду 4 февраля

Руководитель российского бобслейно-скелетонного тренерского штаба Павел Щегловский сообщил о том, что бобслеисты и скелетонисты, приглашенные Международным олимпийским комитетом (МОК) для участия в Олимпиаде-2018, отправятся в Корею 4 февраля.

Ранее планировалось, что спортсмены отправятся на Игры в Пхенчхан на день позже. Напомним, что Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля.

– Мы вылетим в Сеул 4 февраля вечером, – приводит ТАСС слова Щегловского. – Пятого февраля нас ждет заселение в Олимпийскую деревню. Восьмого числа начнутся неофициальные тренировки, а после десятого числа и до начала самих соревнований – официальные.

Напомним, что МОК пригласил на ОИ-2018 скелетонистов Никиту Трегубова и Владислава Марченкова, а также бобслеистов Алексея Стульнева, Максима Андрианова, Александру Родионову и Надежду Сергееву (все – пилоты), и разгоняющих Василия Кондратенко, Алексея Зайцева, Руслана Самитова, Юрия Селихова, Юлию Беломестных и Анастасию Кочержову.