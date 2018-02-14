Немец Френцель - двукратный олимпийский чемпион, Яхин - 38-й

Немец Эрик Френцель стал олимпийским чемпионом Пхенчхана в прыжках с нормального трамплина и 10-километровой гонке. Четыре года назад на Играх в Сочи он также завоевал золото. Серебро - у японца Акито Ватабе, который четыре года назад также был вторым. Бронзу взял австриец Лукас Клапфер.

Единственный представитель России Эрнест Яхин показал 38-й результат.

Пхенчхан (Корея)

XXII Олимпийские зимние игры

Мужчины

К-90 + 10 км

Гонка

1. Эрик Френцель (Германия) - 24.51,4

2. Акито Ватабе (Япония) - отставание 4,8

3. Лукас Клапфер (Австрия) - 18,1

4. Ярл Магнус Рибер (Норвегия) - 22,5

5. Йоханнес Ридзек (Германия) - 27,9

6. Эро Хирвонен (Финляндия) - 51,6...

38. Эрнест ЯХИН (Россия) - 3.42,9

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