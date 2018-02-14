12:32 14 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжное двоеборье

Немец Френцель - двукратный олимпийский чемпион, Яхин - 38-й

2

Немец Эрик Френцель стал олимпийским чемпионом Пхенчхана в прыжках с нормального трамплина и 10-километровой гонке. Четыре года назад на Играх в Сочи он также завоевал золото. Серебро - у японца Акито Ватабе, который четыре года назад также был вторым. Бронзу взял австриец Лукас Клапфер

Единственный представитель России Эрнест Яхин показал 38-й результат.

Пхенчхан (Корея)

XXII Олимпийские зимние игры

Мужчины

К-90 + 10 км

Гонка

1. Эрик Френцель (Германия) - 24.51,4

2. Акито Ватабе (Япония) - отставание 4,8

3. Лукас Клапфер (Австрия) - 18,1

4. Ярл Магнус Рибер (Норвегия) - 22,5

5. Йоханнес Ридзек (Германия) - 27,9

6. Эро Хирвонен (Финляндия) - 51,6...

38. Эрнест ЯХИН (Россия) - 3.42,9

14 февраля на Олимпиаде. Live! // 
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

2
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

John-Vorchun

И стоило за 38-м местом ехать на ОИ,статистом.скатался на халяву.

13:44 14 февраля

shpasic

этот вид спорта нужно отменить на Олимпиаде, им занимаются полтора калеки - и ни одного американца или канадца.

12:42 14 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!