Немец Френцель - двукратный олимпийский чемпион, Яхин - 38-й

Немец Эрик Френцель стал олимпийским чемпионом Пхенчхана в прыжках с нормального трамплина и 10-километровой гонке. Четыре года назад на Играх в Сочи он также завоевал золото. Серебро - у японца Акито Ватабе, который четыре года назад также был вторым. Бронзу взял австриец Лукас Клапфер.
Единственный представитель России Эрнест Яхин показал 38-й результат.
Пхенчхан (Корея)
XXII Олимпийские зимние игры
Мужчины
К-90 + 10 км
Гонка
1. Эрик Френцель (Германия) - 24.51,4
2. Акито Ватабе (Япония) - отставание 4,8
3. Лукас Клапфер (Австрия) - 18,1
4. Ярл Магнус Рибер (Норвегия) - 22,5
5. Йоханнес Ридзек (Германия) - 27,9
6. Эро Хирвонен (Финляндия) - 51,6...
38. Эрнест ЯХИН (Россия) - 3.42,9
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John-Vorchun
И стоило за 38-м местом ехать на ОИ,статистом.скатался на халяву.
13:44 14 февраля
shpasic
этот вид спорта нужно отменить на Олимпиаде, им занимаются полтора калеки - и ни одного американца или канадца.
12:42 14 февраля