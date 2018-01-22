Светлана Хоркина: "Решение по Виктору Ану ожидаемое. Зачем в Корее нужен сильный соперник?"

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина не видит ничего удивительного в решении комиссии МОК по допуску не пустить на Игры-2018 в Корею шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана. Прославленная спортсменка выразила сожаление в связи с тем, что будет сложно оспорить решения CAS из-за нехватки времени.

Напомним, ранее "СЭ" стало известно, что 32-летний российский спортсмен корейского происхождения, а также несколько его коллег по сборной России, не смогут стартовать на Олимпиаде-2018 из-за упоминания в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

-Ребята, ну почему же вы не заглядываете вперед? – отреагировала на новость о решение комиссии МОК Хоркина. – Это решение ожидаемо, потому что Виктор – прямой соперник (корейских шорт-трекистов).

– Это политический заказ?

– Смешно уже говорить про это. Все понятно после того фурора, который он произвел в Сочи. Весь перелом на Играх-2014, если вы помните, начался с шорт-трека. Тогда я приехала на Олимпийские игры, и случился переломный момент. В какой-то момент подумала, что я счастливый талисман нашей команды. Но давайте будем оптимистами. Наши ребята показали хорошие результаты на последних соревнованиях, и я надеюсь, что они смогут продолжить в Корее.

А вообще, конечно, напрягает, что все решения CAS будут в конце недели и их оспорить в связи с этим будет сложно. К сожалению, время сейчас работает не на нас. (Андрей СИЗЯКИН)