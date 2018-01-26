Соцсети отреагировали на письмо Виктора Ана в МОК

В социальных сетях обсуждают открытое письмо шестикратного олимпийского чемпиона в шорт-треке Виктора Ана в Международный олимпийский комитет. Спортсмен хочет получить объяснения, почему ему не поступило приглашение на Олимпийские игры-2018. С подобными просьбами в МОК также обратились другие попавшие в черный список звезды – двукратный чемпион мира в лыжных гонках Сергей Устюгов и олимпийский чемпион в эстафете, биатлонист Антон Шипулин.

"Виктор Ан и Сергей Устюгов написали письмо в МОК. Мы вас поддерживаем....Но... Результат будет нулевой. МОК – исполнитель заказа, ребята. И суд в Лозанне – исполнитель того же заказа. Своими покладистыми действиями МОК уничтожил олимпийское движение. Просто бизнес, ребята", – пишет в Твиттере Марина Саакян.

"Шестикратный олимпийский чемпион, шестикратный абсолютный чемпион мира, двадцатикратный чемпион мира кореец Виктор Ан, родившийся в Сеуле и выступавший за Корею, но в 2011 году уехавший за карьерой в Россию, не будет допущен к Олимпийским играм в Корее. Ничего не подозрительно", – отмечает пользователь с ником Блатной.

"Виктор Ан недоумевает, почему его отстранили от ОИ-2018 и требует МОК объяснить причину. Витя, объясняем тебе: причина проста – ты стал россиянином, отстаивающим честь России. А это непозволительно для Запада. Привыкай и будь сильным", – полагает РМ.

"Поддерживаю Виктора, но одно могу сказать, что этому... "жлобу" хоть кто напишет, он вряд ли это будет читать... Ему платят за публичное унижение и втаптывание страны в грязь – и он это "успешно" выполняет. Такого ничем не проймешь, его судить надо, но вот только нет пока такого суда", – считает Valery Volkov.

"Когда Виктор Ан бегал за Южную Корею – не было никакого допинга, как только начал бегать за Россию – допинг появился. Вывод – допингом является гражданство России", – пошутил ранее Голос Мордора.