16:40 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Федерация санного спорта России поддерживает участие на Олимпиаде под нейтральным флагом

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Исполнительный директор Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин рассказал о том, что ФССР поддерживает участие в Олимпийских играх даже под нейтральным флагом. Ранее стало известно о том, что МОК не включил в список спортсменов, которые приглашены для участия в Играх, Татьяну Иванову и Викторию Демченко.

- Татьяна Иванова - лидер женской сборной России, она выиграла предолимпийскую неделю в Сочи, она потенциальный медалист, - цитирует "Р-Спорт" Тюрина. - Не хочется думать, что это специальный заговор против России, против наших спортсменов. Я считаю, что имеет место большая несогласованность в работе МОК и международных федераций. Возможно, и имеется недоработка Олимпийского комитета России, с нашей стороны (федерации), но не приглашать в последний момент ведущих спортсменов страны - это ужасно. Но в любом случае мы поддерживаем участие в Олимпиаде даже под нейтральным флагом.

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https://rsport.ria.ru/winter2018_luge/20180123/1131524937.html

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КОММЕНТАРИИ (5)
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npon426

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok

21:06

kolos249

Такие за доллар мать родную продадут, не то что флаг!

20:18

genry2012

Ну, конечно, роднульки вы наши! Конечно! единодушно!

18:24

serzheo

Выдайте девочкам школьные платьеца белые и бантики розовые на голову.

17:57

Весёлый©

Федерация власовцев России, поправьте.

16:49