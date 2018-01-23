Федерация санного спорта России поддерживает участие на Олимпиаде под нейтральным флагом

Исполнительный директор Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин рассказал о том, что ФССР поддерживает участие в Олимпийских играх даже под нейтральным флагом. Ранее стало известно о том, что МОК не включил в список спортсменов, которые приглашены для участия в Играх, Татьяну Иванову и Викторию Демченко.
- Татьяна Иванова - лидер женской сборной России, она выиграла предолимпийскую неделю в Сочи, она потенциальный медалист, - цитирует "Р-Спорт" Тюрина. - Не хочется думать, что это специальный заговор против России, против наших спортсменов. Я считаю, что имеет место большая несогласованность в работе МОК и международных федераций. Возможно, и имеется недоработка Олимпийского комитета России, с нашей стороны (федерации), но не приглашать в последний момент ведущих спортсменов страны - это ужасно. Но в любом случае мы поддерживаем участие в Олимпиаде даже под нейтральным флагом.
Опрос
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_luge/20180123/1131524937.html
npon426
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
21:06
kolos249
Такие за доллар мать родную продадут, не то что флаг!
20:18
genry2012
Ну, конечно, роднульки вы наши! Конечно! единодушно!
18:24
serzheo
Выдайте девочкам школьные платьеца белые и бантики розовые на голову.
17:57
Весёлый©
Федерация власовцев России, поправьте.
16:49