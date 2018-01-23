Федерация санного спорта России поддерживает участие на Олимпиаде под нейтральным флагом

Исполнительный директор Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин рассказал о том, что ФССР поддерживает участие в Олимпийских играх даже под нейтральным флагом. Ранее стало известно о том, что МОК не включил в список спортсменов, которые приглашены для участия в Играх, Татьяну Иванову и Викторию Демченко.

- Татьяна Иванова - лидер женской сборной России, она выиграла предолимпийскую неделю в Сочи, она потенциальный медалист, - цитирует "Р-Спорт" Тюрина. - Не хочется думать, что это специальный заговор против России, против наших спортсменов. Я считаю, что имеет место большая несогласованность в работе МОК и международных федераций. Возможно, и имеется недоработка Олимпийского комитета России, с нашей стороны (федерации), но не приглашать в последний момент ведущих спортсменов страны - это ужасно. Но в любом случае мы поддерживаем участие в Олимпиаде даже под нейтральным флагом.