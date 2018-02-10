Сергей Чудинов: "Репилов поспорит за золото Олимпиады-2018, если выдаст два безупречных заезда"

Руководитель тренерского штаба сборной России на Олимпийских играх-2018 Сергей Чудинов отметил, что у россиянина Романа Репилова боевой настрой на победу. Специалист также добавил, что Репилов поспорит за золото, если 11 февраля выдаст два безупречных заезда.

– Лох перед двумя заключительными гонками обеспечил себе серьезный гандикап в 0,2 секунды, – цитируют "РИА Новости" Чудинова. – И отыграть его будет очень сложно. Но у Романа боевой настрой на победу, и ему, чтобы продолжить борьбу за золото, надо безупречно выполнить два заезда. И он может это сделать. Его задача – завтра провести два красивых заезда.

Роман сегодня неплохо прошел первый заезд, а второй – еще лучше. И если бы он не допустил ошибку на 15-м вираже, то мог бы отыграть больше чем одно место. Идет интересная борьба, и результаты очень плотные.

Напомним, что Репилов после первого дня соревнований идет третьим с результатом 1 минута 35,516 секунды, уступая немцу Феликсу Лоху (1.35,299) и австрийцу Давиду Гляйршеру(1.35,487). Другие представители России Степан Федоров (1.35,971) занимает 13-е место, Семен Павличенко (1.36,260) – 17-е. Финальный день соревнований пройдет 11 февраля.

Олимпиада-2018. 10 февраля. Первая медаль игр – у Швеции //

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