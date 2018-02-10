20:45 10 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Санный спорт

Сергей Чудинов: "Репилов поспорит за золото Олимпиады-2018, если выдаст два безупречных заезда"


Руководитель тренерского штаба сборной России на Олимпийских играх-2018 Сергей Чудинов отметил, что у россиянина Романа Репилова боевой настрой на победу. Специалист также добавил, что Репилов поспорит за золото, если 11 февраля выдаст два безупречных заезда.

Лох перед двумя заключительными гонками обеспечил себе серьезный гандикап в 0,2 секунды, – цитируют "РИА Новости" Чудинова. – И отыграть его будет очень сложно. Но у Романа боевой настрой на победу, и ему, чтобы продолжить борьбу за золото, надо безупречно выполнить два заезда. И он может это сделать. Его задача – завтра провести два красивых заезда.

Роман сегодня неплохо прошел первый заезд, а второй – еще лучше. И если бы он не допустил ошибку на 15-м вираже, то мог бы отыграть больше чем одно место. Идет интересная борьба, и результаты очень плотные.

Напомним, что Репилов после первого дня соревнований идет третьим с результатом 1 минута 35,516 секунды, уступая немцу Феликсу Лоху (1.35,299) и австрийцу Давиду Гляйршеру(1.35,487). Другие представители России Степан Федоров (1.35,971) занимает 13-е место, Семен Павличенко (1.36,260) – 17-е. Финальный день соревнований пройдет 11 февраля.

Олимпиада-2018. 10 февраля. Первая медаль игр – у Швеции //
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_luge/20180210/1132318004.html

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Олимпиада Live!
Олимпиада Live!