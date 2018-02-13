Саночница Гайзенбергер выиграла Олимпиаду-2018, Батурина – 15-я

Немка Натали Гайзенбергер стала олимпийской чемпионкой Пхенчхана-2018. По итогам четырех заездов она показала время 3 минуты 5,232 секунды.

Серебро взяла ее соотечественница Даяна Айтбергер, тройку лучших замкнула канадка Алекс Гоу.

Россиянка Екатерина Батурина заняла 15-е место.

Санный спорт

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Женщины

Одиночка

Итог

1. Натали Гайзенбергер (Германия) – 3.05,232 (46,245 + 46,209 + 46,280 + 46.498)

2. Даяна Айтбергер (Германия) – 3.05,599 (46,381 + 46,193 + 46,577 + 46,448)

3. Алекс Гоу (Канада) – 3.05,644 (46,317 + 46,328 + 46,425 + 46,574)

4. Татьяна Хюфнер (Германия) – 3.05,713 (46,322 + 46,339 + 46,392 + 46,660)

5. Кимберли Макрэ (Канада) – 3.05,878 (46,339 + 46,449 + 46,480 + 46,610)

6. Эрин Хэмлин (США) – 3.05,912 (46,357 + 46,333 + 46,506 + 46,716)

15. Екатерина БАТУРИНА (Россия) – 3.07,619 (47,122 + 46,700 + 46,675 + 47,122)