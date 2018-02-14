Немецкие саночники Вендль и Арльт стали трехкратными олимпийскими чемпионами

Немекие саночники Тобиас Вендль и Тобиас Арльт выиграли соревнования двоек на Олимпиаде-2018. Они показали результат 1 минута 31,697 секунды. Спортсмены стали трехкратными олимпийскими чемпионами. На соревнованиях в Сочи-2014 они взяли золото в двойках и эстафете.

Серебро завоевали австрийцы Петр Пенц и Георг Фишлер, бронзу - еще одни представители Германии Тони Эггерт и Саша Бенеккен.

Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов показали 11-й результат, Андрей Богданов и Андрей Медведев финишировали 16-ми.

Санный спорт

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

Двойка

Итог

1. Вендль/Арльт (Германия) - 1.31,697 (45,820 + 45,877)

2. Пенц/Фишлер (Австрия) - 1.31,785 (45,891 + 45,894)

3. Эггерт/Бенеккен (Германия) - 1.31,987 (45,931 + 46,056)

4. Штой/Коллер (Австрия) - 1.32,284 (46,172 + 46,112)

5. Уокер/Снит (Канада) - 1.32,369 (46,134 + 46,235)

6. А. Сикс/Ю. Сикс (Латвия) - 1.32,442 (46,336 + 46,106)

11. ДЕНИСЬЕВ/АНТОНОВ (Россия) - 1.32,781 (46,437 + 46,344)

16. БОГДАНОВ/МЕДВЕДЕВ (Россия) - 1.33,508 (47,106 + 46,402)

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