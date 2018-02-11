Альберт Демченко: "Павличенко пытается свою неудачу взвалить на чужие плечи"

Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко ответил на критику со стороны Семена Павличенко. Российский саночник занял на Олимпиаде-2018 14-е место в состязаниях одиночек. После выступления он заявил, что Демченко запретил ему общаться с Романом Репиловым.

- Семен Павличенко заявил, что вы запрещаете ему общаться с Романом Репиловым. Это действительно так?

- Думаю, Семен из-за своих ошибок дал волю эмоциям. Раздул из мухи слона!

- То есть вы не запрещали им общаться?

- Я действительно говорил, что перед Олимпиадой спортсмен должен концентрироваться на себе. У нас все-таки индивидуальный вид спорта. Семен вот таким образом расценил мои слова. Но как я могу запретить им общаться, если они живут в Олимпийской деревне?

- Значит, Павличенко на эмоциях переваливает вину с себя на обстоятельства?

- Пожалуй, скорее всего, это так. Павличенко пытается все это дело сейчас взвалить на чужие плечи. К сожалению, я не смог помочь спортсменам. Не имея аккредитации, только комментировал им информацию по видео… Не более. Меня не было с ними два дня. Не удалось настроить их должным образом на заезды. Прежде всего, обидно за Романа. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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