Российская фристайлистка Анастасия Таталина вышла в финал слоупстайла на Олимпиаде-2018. В квалификации она заняла восьмое место.
Еще одна представительница России Лана Прусакова заняла 14-ю позицию и не смогла пробиться в финал. По итогам квалификации борьбу за медали продолжат 12 спортсменок. Первая попытка финала начнется в 7 утра по московскому времени.
Фристайл
Пхенчхан (Корея)
ХХIII Олимпийские зимние игры
Женщины
Слоупстайл
Квалификация
1. Эмма Дальстрем (Швеция) - 91,40
2. Тириль Шостад-Кристиансен (Норвегия) - 89,00
3. Йоханна Килли (Норвегия) - 87,80
4. Изабель Аткин (Великобритания) - 86,80
5. Матильда Гремо (Швейцария) - 85,40
6. Девин Логан (США) - 84,80
8. Анастасия ТАТАЛИНА (Россия) - 81,00
14. Лана ПРУСАКОВА (Россия) - 70,60