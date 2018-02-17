Российская фристайлистка Анастасия Таталина вышла в финал слоупстайла на Олимпиаде-2018. В квалификации она заняла восьмое место.

Еще одна представительница России Лана Прусакова заняла 14-ю позицию и не смогла пробиться в финал. По итогам квалификации борьбу за медали продолжат 12 спортсменок. Первая попытка финала начнется в 7 утра по московскому времени.

Фристайл

Пхенчхан (Корея)

ХХIII Олимпийские зимние игры

Женщины

Слоупстайл

Квалификация

1. Эмма Дальстрем (Швеция) - 91,40

2. Тириль Шостад-Кристиансен (Норвегия) - 89,00

3. Йоханна Килли (Норвегия) - 87,80

4. Изабель Аткин (Великобритания) - 86,80

5. Матильда Гремо (Швейцария) - 85,40

6. Девин Логан (США) - 84,80

8. Анастасия ТАТАЛИНА (Россия) - 81,00

14. Лана ПРУСАКОВА (Россия) - 70,60