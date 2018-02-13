Василий Гудин: "На Играх иностранных журналистов интересует только допинг"

Тренер сборной России по керлингу Василий Гудин отметил, что иностранных журналистов на Олимпиаде в Пхенчхане интересуют только вопросы допинга. По его словам, в керлинге это не так актуально, как в других видах спорта.
– К керлингистам было мало вопросов по этой истории, – цитирует ТАСС Гудина. – Печалит, что здесь, на Играх, иностранных журналистов не интересуют другие темы, кроме этой. Они постоянно пытаются залезть с этими вопросами.
Все спортсмены, персонал, судьи, представители мировой федерации очень хорошо к нам относятся и очень поддерживают нас. Поэтому мы никакого давления не испытывали, на подготовке это тоже практически не сказалось.
Я считаю, что в керлинге допинг помочь никак не может. Все случаи, которые были зафиксированы в мировом керлинге, получались по глупости. Это были либо не указанные препараты или вот был канадский товарищ, который решил пойти в спортзал и взял у тренера протеин, а там оказался анаболический стероид.
jjyra0tc20miz
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
12:06
sukhoy63
Олимпийское движение испытывает регресс. Ну допустим, они вышвырнут Россию, так найдут следующую жертву, например Китай. Так ОИ превратятся в игры содружества англоязычных стран, с небольшим представительством стран вассалов. Надо не ломиться в МОК, а наоборот помочь ему ласты завернуть поскорее, начать потихоньку подрубать ему корни, источники финансирования. Для начала вышвырнуть из страны макдоналдс, кока-колу, проктер..., т.е. тех,кто его подпитывает. Создать свои соревнования с приличными призовыми, и потихоньку к нам будут присоединяться другие страны, обиженные МОК. А сейчас только время теряем, пытаясь что то доказать, барахтаясь в бассейне с серной кислотой, со связанными руками и ногами, да еще под артобстрелом.
10:55
grad45
Превратили Олимпиаду в чёрт знает что... Позорная Олимпиада, самая скучная, не интересная, не яркая, не интригующая... В России интерес зрителей к ней резко упал. Передачи не рейтинговые. Я, например, биатлон вообще уже не смотрю. Ну, за что МОК боролся, на то и напоролся...
09:36