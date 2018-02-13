Василий Гудин: "На Играх иностранных журналистов интересует только допинг"

Тренер сборной России по керлингу Василий Гудин отметил, что иностранных журналистов на Олимпиаде в Пхенчхане интересуют только вопросы допинга. По его словам, в керлинге это не так актуально, как в других видах спорта.

– К керлингистам было мало вопросов по этой истории, – цитирует ТАСС Гудина. – Печалит, что здесь, на Играх, иностранных журналистов не интересуют другие темы, кроме этой. Они постоянно пытаются залезть с этими вопросами.

Все спортсмены, персонал, судьи, представители мировой федерации очень хорошо к нам относятся и очень поддерживают нас. Поэтому мы никакого давления не испытывали, на подготовке это тоже практически не сказалось.

Я считаю, что в керлинге допинг помочь никак не может. Все случаи, которые были зафиксированы в мировом керлинге, получались по глупости. Это были либо не указанные препараты или вот был канадский товарищ, который решил пойти в спортзал и взял у тренера протеин, а там оказался анаболический стероид.

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