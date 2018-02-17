Россиянки проиграли Японии на олимпийском турнире по керлингу

Российские керлингистки проиграли сборной Японии в круговом турнире Олимпиады-2018 - 5:10. Для россиянок это поражение стало четвертым на Олимпиаде при одной победе.

В другой игре Канада обыграла США со счетом 11:3.

Керлинг

Каннын (Корея)

XXIII зимние Олимпийские игры

Женщины

Круговой турнир

Россия - Япония - 5:10

США - Канада - 3:11

Китай - Дания - 10:7