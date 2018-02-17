Россиянки проиграли Японии на олимпийском турнире по керлингу

Российские керлингистки проиграли сборной Японии в круговом турнире Олимпиады-2018 - 5:10. Для россиянок это поражение стало четвертым на Олимпиаде при одной победе.
В другой игре Канада обыграла США со счетом 11:3.
Керлинг
Каннын (Корея)
XXIII зимние Олимпийские игры
Женщины
Круговой турнир
Россия - Япония - 5:10
США - Канада - 3:11
Китай - Дания - 10:7
Джон....Сильвер
Худшая из всех сборных России разных лет!
18:23 17 февраля
Доктор со стажем
Чемодан-вокзал-прощай Пхенчхан, здравствуй столица без мерседесов...
17:55 17 февраля
Serenky25
Не ипао их никто...
17:18 17 февраля
oleg.bob
Достала эта Моисеева!
17:09 17 февраля
alexway.67
Такое впечатление, что Моисеева ставит задачу выступить на играх хуже, чем Сидорова на ЧЕ. Три камня при своем последнем броске даже школьная команда не проиграет
16:55 17 февраля
Slim Taller
После первого поражения они утверждали,что всё равно являются фаворитами.После четвёртого уже неудобно трепаться.
16:54 17 февраля
Vladi1313
Иногда складывается впечатление, что 1 раз камень в руки берут....хз как можно так
16:54 17 февраля
Vladi1313
Ужасеюно чмошная команда.хз, как они не то что на ОИ попали, а как вообще существуют.. 7 энд-это нечто
16:52 17 февраля
Дитмар
А говорили, что лимит поражений исчерпан...врушки!
16:50 17 февраля
Andre_Saratov
Можно домой ехать. 3 камня японки в 7-м энде украли.
16:45 17 февраля
kauperwood37
в керлинге провал
16:41 17 февраля