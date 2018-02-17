16:36 17 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Керлинг

Россиянки проиграли Японии на олимпийском турнире по керлингу

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Российские керлингистки проиграли сборной Японии в круговом турнире Олимпиады-2018 - 5:10. Для россиянок это поражение стало четвертым на Олимпиаде при одной победе.

В другой игре Канада обыграла США со счетом 11:3.

Керлинг

Каннын (Корея)

XXIII зимние Олимпийские игры

Женщины

Круговой турнир

Россия - Япония - 5:10

США - Канада - 3:11

Китай - Дания - 10:7

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

 
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КОММЕНТАРИИ (11)
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Джон....Сильвер

Худшая из всех сборных России разных лет!

18:23 17 февраля

Доктор со стажем

Чемодан-вокзал-прощай Пхенчхан, здравствуй столица без мерседесов...

17:55 17 февраля

Serenky25

Не ипао их никто...

17:18 17 февраля

oleg.bob

Достала эта Моисеева!

17:09 17 февраля

alexway.67

Такое впечатление, что Моисеева ставит задачу выступить на играх хуже, чем Сидорова на ЧЕ. Три камня при своем последнем броске даже школьная команда не проиграет

16:55 17 февраля

Slim Taller

После первого поражения они утверждали,что всё равно являются фаворитами.После четвёртого уже неудобно трепаться.

16:54 17 февраля

Vladi1313

Иногда складывается впечатление, что 1 раз камень в руки берут....хз как можно так

16:54 17 февраля

Vladi1313

Ужасеюно чмошная команда.хз, как они не то что на ОИ попали, а как вообще существуют.. 7 энд-это нечто

16:52 17 февраля

Дитмар

А говорили, что лимит поражений исчерпан...врушки!

16:50 17 февраля

Andre_Saratov

Можно домой ехать. 3 камня японки в 7-м энде украли.

16:45 17 февраля

kauperwood37

в керлинге провал

16:41 17 февраля

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