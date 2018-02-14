Александр Крушельницкий: "У Брызгаловой после бронзы стало 60 тысяч подписчиков, у меня человек семь добавилось"

Российский керлингист Александр Крушельницкий отметил, что у его жены Анастасии Брызгаловой, с которой он взял бронзу на Олимпиаде-2018 в дабл-миксте, прибавилось 60 тысяч подписчиков. Он добавил, что у него стало всего на семь подписчиков больше, но его это волнует.
Сегодня Брызгаловой и Крушельницкому были вручены бронзовые медали на площади в Пхенчхане.
– Проснулись ли мы знаменитыми? У Насти перед Олимпиадой было 800 подписчиков, а сейчас тысяч 60, – сказал Крушельницкий. – Я? У меня человек семь добавилось. Не обидно. Меня соцсети не волнуют. (Владимир ИВАНОВ)
Набрали по объявлению. Как Брызгалова и Крушельницкий шли к бронзе Пхенчхана
sergey.v1968
Не до конца раскрыта тема - всё же его волнует этот вопрос или нет? в прямой речи он утверждает, что не волнует, но ранее СЭкс пишет: "Он добавил, что у него стало всего на семь подписчиков больше, но его это волнует." (с)
14:46 14 февраля
redgy
:))
14:33 14 февраля