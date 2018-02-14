13:58 14 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Керлинг

Александр Крушельницкий: "У Брызгаловой после бронзы стало 60 тысяч подписчиков, у меня человек семь добавилось"

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Российский керлингист Александр Крушельницкий отметил, что у его жены Анастасии Брызгаловой, с которой он взял бронзу на Олимпиаде-2018 в дабл-миксте, прибавилось 60 тысяч подписчиков. Он добавил, что у него стало всего на семь подписчиков больше, но его это волнует.

Сегодня Брызгаловой и Крушельницкому были вручены бронзовые медали на площади в Пхенчхане.

– Проснулись ли мы знаменитыми? У Насти перед Олимпиадой было 800 подписчиков, а сейчас тысяч 60, – сказал Крушельницкий. – Я? У меня человек семь добавилось. Не обидно. Меня соцсети не волнуют. (Владимир ИВАНОВ)

Набрали по объявлению. Как Брызгалова и Крушельницкий шли к бронзе Пхенчхана

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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sergey.v1968

Не до конца раскрыта тема - всё же его волнует этот вопрос или нет? в прямой речи он утверждает, что не волнует, но ранее СЭкс пишет: "Он добавил, что у него стало всего на семь подписчиков больше, но его это волнует." (с)

14:46 14 февраля

redgy

:))

14:33 14 февраля

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