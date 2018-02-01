Вице-президент IBSF: "Против российских спортсменов было мало доказательств с самого начала"

Вице-президент Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) Андреас Траутфеттер отметил, что ожидал решения CAS оправдать 28 российских спортсменов. По его словам, у обвинения изначально не было достаточных доказательств.

- Я ожидал такого решеия, он следовало из принципов европейского права, - приводит Welt слова Трауфеттера. - Презумпция невиновности должна соблюдаться, пока не доказано обратное. А доказательств было мало с самого начала.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне в четверг удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) на аннулирование результатов Олимпиады в Сочи-2014 и пожизненное отстранение от Игр. Россияне вернули себе завоеванные медали и право претендовать на участие в Олимпиаде, если МОК пригласит их в Пхенчхан. Еще 11 апелляций удовлетворено частично. Спортсмены не прощены, награды домашней Олимпиады им не вернут и на Игры они могут приехать только через четыре года.