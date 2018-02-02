Надежда Сергеева: "Настроены бороться на Олимпийских играх"

Российские бобслеистки Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова смогут занять на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане высокие места в случае безошибочной езды во всех четырех попытках и быстрого стартового разгона. Наивысшим достижением Сергеевой и Кочержовой является серебро ЧЕ-2017 в немецком Винтерберге.

– Для меня это будет вторая Олимпиада, четыре года назад в Сочи долго было непонятно, в каком статусе я буду там выступать: пилотом или разгоняющей, – цитирует ТАСС Сергеева. – Сейчас я уже еду на турнир с серьезным опытом пилотирования, у меня за спиной немало этапов Кубка мира, чемпионатов мира и Европы. С приобретением опыта у меня и амбиций стало побольше, и на Олимпиаде я должна показать свой максимум во всех четырех заездах. И тогда все будет хорошо, а я смогу побороться за высокие места.

У нас у всех боевой настрой, мы находимся в хорошей форме и настроены бороться на Олимпийских играх. Информация о том, что вчера большую часть наших товарищей полностью оправдали, тоже добавила нам положительных эмоций.