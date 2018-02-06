Американский бобслеист госпитализирован в Пхенчхане с острым аппендицитом

Член сборной США по бобслею Джастин Олсен госпитализирован в Пхенчхане с острым аппендицитом. Спортсмену уже была проведена операция. Сможет ли он принять участие на Олимпиаде-2018, пока неизвестно.

– Мы надеемся, что он быстро восстановится и сможет принять участие в заезде двоек, – цитирует пресс-служба Олимпийского комитета США главу Федерации бобслея и скелетона Даррина Стила. – Мы переживаем за него, но он показывал на протяжении долго времени, что он может преодолевать трудности и попадать на вершину. Мы знаем, что он сделает все, чтобы выйти на старт.