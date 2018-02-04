Александр Зубков: "Нет ничего обидного в том, что знаменосцем России на Играх будет волонтер"

Президент Федерации бобслея России, знаменосец национальной команды на Играх-2014 в Сочи Александр Зубков в беседе с корреспондентом "СЭ" прокомментировал информацию о том, что знаменосцем нашей команды на Олимпиаде-2018 будет волонтер, назначенным оргкомитетом соревнований. Напомним, что российские спортсмены на церемонии открытии Игр выйдут под олимпийским флангом.
– Нести знамя своей страны – это одно. А когда нужно нести олимпийский флаг, может быть, и правильно, что его понесет волонтер. Престижно нести знамя своей страны! А тут получается знамя олимпийского движения, и все. Это решение должен принимать МОК, не каждый спортсмен скажет, что готов нести олимпийский флаг. Считаю, что ничего обидного для наших спортсменов в этом нет. (Игорь НОВИКОВ)
Олимпийский флаг для российских спортсменов на открытии Игр-2018 понесет волонтер
vatnik
зубков забыл, что сборной России не будет в цирке
22:19
Choob
такое ощущение, что для наших ублюдков вообще не бывает ничего обидного! Вас уже и в хвост и в гриву! Проб уже ставить не где, а Вам все не обидно!
20:22
За Россию без допинга!
rusfed 2.0, какая отставка, его еще и в госдуму возьмут. У нас допингисты в почете
20:09
rusfed 2.0
Ппц, а он в отставку не собирается, что ль?
20:03