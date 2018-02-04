20:00 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Бобслей

Александр Зубков: "Нет ничего обидного в том, что знаменосцем России на Играх будет волонтер"

Александр ЗУБКОВ - знаменосец сборной России на церемонии открытия Олимпиады-2014 в Сочи. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Александр ЗУБКОВ - знаменосец сборной России на церемонии открытия Олимпиады-2014 в Сочи. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Президент Федерации бобслея России, знаменосец национальной команды на Играх-2014 в Сочи Александр Зубков в беседе с корреспондентом "СЭ" прокомментировал информацию о том, что знаменосцем нашей команды на Олимпиаде-2018 будет волонтер, назначенным оргкомитетом соревнований. Напомним, что российские спортсмены на церемонии открытии Игр выйдут под олимпийским флангом.

– Нести знамя своей страны – это одно. А когда нужно нести олимпийский флаг, может быть, и правильно, что его понесет волонтер. Престижно нести знамя своей страны! А тут получается знамя олимпийского движения, и все. Это решение должен принимать МОК, не каждый спортсмен скажет, что готов нести олимпийский флаг. Считаю, что ничего обидного для наших спортсменов в этом нет. (Игорь НОВИКОВ)

Олимпийский флаг для российских спортсменов на открытии Игр-2018 понесет волонтер

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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vatnik

зубков забыл, что сборной России не будет в цирке

22:19

Choob

такое ощущение, что для наших ублюдков вообще не бывает ничего обидного! Вас уже и в хвост и в гриву! Проб уже ставить не где, а Вам все не обидно!

20:22

За Россию без допинга!

rusfed 2.0, какая отставка, его еще и в госдуму возьмут. У нас допингисты в почете

20:09

rusfed 2.0

Ппц, а он в отставку не собирается, что ль?

20:03