Александр Зубков: "Нет ничего обидного в том, что знаменосцем России на Играх будет волонтер"

Президент Федерации бобслея России, знаменосец национальной команды на Играх-2014 в Сочи Александр Зубков в беседе с корреспондентом "СЭ" прокомментировал информацию о том, что знаменосцем нашей команды на Олимпиаде-2018 будет волонтер, назначенным оргкомитетом соревнований. Напомним, что российские спортсмены на церемонии открытии Игр выйдут под олимпийским флангом.

– Нести знамя своей страны – это одно. А когда нужно нести олимпийский флаг, может быть, и правильно, что его понесет волонтер. Престижно нести знамя своей страны! А тут получается знамя олимпийского движения, и все. Это решение должен принимать МОК, не каждый спортсмен скажет, что готов нести олимпийский флаг. Считаю, что ничего обидного для наших спортсменов в этом нет. (Игорь НОВИКОВ)

Олимпийский флаг для российских спортсменов на открытии Игр-2018 понесет волонтер