Олимпийский флаг для российских спортсменов на открытии Игр-2018 понесет волонтер

Вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР), руководитель отечественной делегации на Играх-2018 Станислав Поздняков сказал, что олимпийский флаг для российской команды во время церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане понесет волонтер, назначенный оргкомитетом соревнований. Церемония открытия Олимпиады состоится 9 февраля, соревнования продлятся до 25 февраля.

- Олимпийский флаг, под которым на церемонии открытия выйдет команда олимпийских атлетов из России, будет нести волонтер, назначенный оргкомитетом Игр, - цитирует ТАСС Позднякова.

Напомним, в декабре 2017 года исполком МОК принял решение о временном приостановлении членства в своем составе ОКР и возможности допуска на соревнования в Корее только "чистых" российских спортсменов под олимпийским флагом и в статусе OAR (олимпийский спортсмен из России). На Игры-2018 могут отправиться только те российские атлеты, которые получили от МОК персональное приглашение.

Такого в Пхенчхане не будет. Кто нес флаг России на зимних Олимпиадах