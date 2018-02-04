Олимпийский флаг для российских спортсменов на открытии Игр-2018 понесет волонтер

Вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР), руководитель отечественной делегации на Играх-2018 Станислав Поздняков сказал, что олимпийский флаг для российской команды во время церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане понесет волонтер, назначенный оргкомитетом соревнований. Церемония открытия Олимпиады состоится 9 февраля, соревнования продлятся до 25 февраля.
- Олимпийский флаг, под которым на церемонии открытия выйдет команда олимпийских атлетов из России, будет нести волонтер, назначенный оргкомитетом Игр, - цитирует ТАСС Позднякова.
Напомним, в декабре 2017 года исполком МОК принял решение о временном приостановлении членства в своем составе ОКР и возможности допуска на соревнования в Корее только "чистых" российских спортсменов под олимпийским флагом и в статусе OAR (олимпийский спортсмен из России). На Игры-2018 могут отправиться только те российские атлеты, которые получили от МОК персональное приглашение.
Такого в Пхенчхане не будет. Кто нес флаг России на зимних Олимпиадах
kolos249
Никто из "нейтральных" не решился на это - нести белый флаг. Понимают, что это позорное клеймо навсегда.
17:43
гоша фаркоп
Надо чтобы сам Бах нёс
17:38
жек
Правильно! Незачем этой тряпкой махать.
17:20
Весёлый©
Россиюшка неприглашённая. Unwanted and leashed.
16:40
rusfed 2.0
Super_kent смысла нет.. как МОК решит так и будет.. Суд ничем в этом вопросе не помог бы.. 16:30 _____________ Странный вывод. Спортсменов же оправдал, точно так же оправдал бы и ОКР
16:35
Haiaxi
А почему не сам Бах?
16:31
nailsh78
они даже 15 млн не могут опротестовать ) имея решение CAS ))
16:30
Super_kent
rusfed 2.0 смысла нет.. как МОК решит так и будет.. Суд ничем в этом вопросе не помог бы..
16:30
rusfed 2.0
Почему наши лошары не опротестовали в суде дисквалификацию флага??
16:23