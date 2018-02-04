16:20 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Олимпийский флаг для российских спортсменов на открытии Игр-2018 понесет волонтер

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Вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР), руководитель отечественной делегации на Играх-2018 Станислав Поздняков сказал, что олимпийский флаг для российской команды во время церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане понесет волонтер, назначенный оргкомитетом соревнований. Церемония открытия Олимпиады состоится 9 февраля, соревнования продлятся до 25 февраля.

- Олимпийский флаг, под которым на церемонии открытия выйдет команда олимпийских атлетов из России, будет нести волонтер, назначенный оргкомитетом Игр, - цитирует ТАСС Позднякова.

Напомним, в декабре 2017 года исполком МОК принял решение о временном приостановлении членства в своем составе ОКР и возможности допуска на соревнования в Корее только "чистых" российских спортсменов под олимпийским флагом и в статусе OAR (олимпийский спортсмен из России). На Игры-2018 могут отправиться только те российские атлеты, которые получили от МОК персональное приглашение.

Такого в Пхенчхане не будет. Кто нес флаг России на зимних Олимпиадах 

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4928757

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Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
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КОММЕНТАРИИ (9)
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kolos249

Никто из "нейтральных" не решился на это - нести белый флаг. Понимают, что это позорное клеймо навсегда.

17:43

гоша фаркоп

Надо чтобы сам Бах нёс

17:38

жек

Правильно! Незачем этой тряпкой махать.

17:20

Весёлый©

Россиюшка неприглашённая. Unwanted and leashed.

16:40

rusfed 2.0

Super_kent смысла нет.. как МОК решит так и будет.. Суд ничем в этом вопросе не помог бы.. 16:30 _____________ Странный вывод. Спортсменов же оправдал, точно так же оправдал бы и ОКР

16:35

Haiaxi

А почему не сам Бах?

16:31

nailsh78

они даже 15 млн не могут опротестовать ) имея решение CAS ))

16:30

Super_kent

rusfed 2.0 смысла нет.. как МОК решит так и будет.. Суд ничем в этом вопросе не помог бы..

16:30

rusfed 2.0

Почему наши лошары не опротестовали в суде дисквалификацию флага??

16:23