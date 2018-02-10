08:37 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Горнолыжный спорт

Россияне не выступят на Олимпиаде в скоростном спуске и супергиганте


Старший тренер женской сборной России и заместитель главного тренера российской горнолыжной команды Анастасия Попкова отметила, что на Олимпиаде россияне не выступят в скоростном спуске и супергиганте. В состав сборной России на Игры вошли Павел Трихичев, Александр Андриенко, Александр Хорошилов, Анастасия Силантьева и Екатерина Ткаченко.

– Трихичев стартует в альпийской комбинации, гигантском слаломе, слаломе и командных соревнованиях, – цитирует "Р-Спорт" Попкову. – Не стартует в скоростном спуске и супергиганте.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

Опрос

Какое место займет сборная России в командном зачете Олимпиады-2018?
голосовать

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_alpine/20180210/1132276616.html

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Олимпиада Live!
Олимпиада Live!