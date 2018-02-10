Россияне не выступят на Олимпиаде в скоростном спуске и супергиганте

Старший тренер женской сборной России и заместитель главного тренера российской горнолыжной команды Анастасия Попкова отметила, что на Олимпиаде россияне не выступят в скоростном спуске и супергиганте. В состав сборной России на Игры вошли Павел Трихичев, Александр Андриенко, Александр Хорошилов, Анастасия Силантьева и Екатерина Ткаченко.

– Трихичев стартует в альпийской комбинации, гигантском слаломе, слаломе и командных соревнованиях, – цитирует "Р-Спорт" Попкову. – Не стартует в скоростном спуске и супергиганте.

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