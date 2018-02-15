Мать погибшего горнолыжника обратилась к французским олимпийцам

Мать французского горнолыжника Давида Пуассона, погибшего в конце прошлого года на тренировке, Жаннет написала письмо французским олимпийцам, которые прилетели в Пхенчхан. 35-летний француз погиб в горах Канады во время тренировки.

"Да, Дэвид любил совершать скоростные спуски с гор, но также ему были дороги семья, отец, сын, жена, брат, друзья. И эта любовь, эти силы, эта улыбка, которые он распространял, продолжают давать силы сегодня. Мое самое большое желание сегодня состоит в том, чтобы в Корее сестры Дэвида выиграли медали во всех дисциплинах. И вы, кто бросит вызов через несколько часов в олимпийском спуске, великие. Знайте, что для меня вы уже выиграли лучшу. медаль - мужество и любовь, вернувшись к соревнованиям после того, как один из вас погиб. Она золотая, как моя любовь к вам. Благодарю вас. Спасибо всем", - приводит L'Equipe текст письма.

Французский горнолыжник Пуассон погиб на тренировке