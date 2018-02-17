Ледечка после золотого заезда посчитала результат на табло ошибкой

Чешская горнолыжница Эстер Ледечка после завоевания золота Олимпиады-2018 в супергиганте сказала, что она, как и ее семья, была удивлена такому результату. 22-летняя спортсменка отметила, что она, в отличие от соперниц по финальному заезду, не боялась рискнуть.
Напомним, Ледечка завоевала золото Игр в Пхенчхане, преодолев трассу за 1 минуту и 21,11 секунды. Ставшая второй Анна Файт из Австрии уступила ей одну сотую секунды.
- Увидев табло, я подумала, что произошла какая-то ошибка и сейчас они поменяют время на кого-то другого, - приводит Олимпийская информационная система слова Ледечки.
- Как мне удалось ехать так быстро?
Наверное, я была единственной сноубордисткой на трассе. Остальные девушки не особо рисковали. Возможно, на них оказывалось много давления. А я просто старалась кататься как можно лучше.
- Как вам удалось опередить Анну Файт на одну сотую секунды?
- Не знаю, вы мне скажите. Я просто ехала. Действительно, я не знаю, что случилось. Это было здорово.
- Мечтали ли вы об олимпийском золоте?
- Конечно, много раз. Думала, это произойдет гораздо позже. Здорово, что получилось так.
- Как отреагировала ваша семья?
- Я видела маму. Мы не понимали, что же произошло. Спросила у нее, хорошо ли это смотрелось со стороны, не пропустила ли я какие-то ворота. Думаю, она была также удивлена, как и я.
Please let Ester Ledecka shocked after winning gold be the next Olympics meme #Olympics2018 #PyeongChang2018 #WomensSuperG pic.twitter.com/DITr0AzFgm– Samantha Church (@sammicantdance) 17 февраля 2018 г.