Ледечка после золотого заезда посчитала результат на табло ошибкой

Чешская горнолыжница Эстер Ледечка после завоевания золота Олимпиады-2018 в супергиганте сказала, что она, как и ее семья, была удивлена такому результату. 22-летняя спортсменка отметила, что она, в отличие от соперниц по финальному заезду, не боялась рискнуть.

Напомним, Ледечка завоевала золото Игр в Пхенчхане, преодолев трассу за 1 минуту и 21,11 секунды. Ставшая второй Анна Файт из Австрии уступила ей одну сотую секунды.

- Увидев табло, я подумала, что произошла какая-то ошибка и сейчас они поменяют время на кого-то другого, - приводит Олимпийская информационная система слова Ледечки.

- Как мне удалось ехать так быстро?

Наверное, я была единственной сноубордисткой на трассе. Остальные девушки не особо рисковали. Возможно, на них оказывалось много давления. А я просто старалась кататься как можно лучше.

- Как вам удалось опередить Анну Файт на одну сотую секунды?

- Не знаю, вы мне скажите. Я просто ехала. Действительно, я не знаю, что случилось. Это было здорово.

- Мечтали ли вы об олимпийском золоте?

- Конечно, много раз. Думала, это произойдет гораздо позже. Здорово, что получилось так.

- Как отреагировала ваша семья?

- Я видела маму. Мы не понимали, что же произошло. Спросила у нее, хорошо ли это смотрелось со стороны, не пропустила ли я какие-то ворота. Думаю, она была также удивлена, как и я.