Бойфренд олимпийской чемпионки Шиффрин выслан с Игр из-за комментариев о команде

Бойфренд олимпийской чемпионки 2018 года в гигантском слаломе американки Микаэлы Шиффрин французский горнолыжник Матье Фэвр был выслан на родину с Игр в Пхенчхане по решению руководства команды, сообщает BBC. Спортсмен подвергся санкциям из-за критики в адрес соотечественников после завершения соревнований в гигантском слаломе среди мужчин.

Напомним, медали в этой дисциплине были разыграны 18 февраля. Первое место занял австриец Марсель Хиршер, вторым стал норвежец Хенрик Кристофферсен, тройку лучших замкнул француз Алексис Пентюро. Фэвр стал седьмым.

- Если бы вы только знали, что я думаю о нашем коллективе, - сказал Фэвр после завершения соревнований. - Результат Пентюро вызывает у меня отвращение. Я здесь, чтобы выступать только ради себя. Во второй попытке я проехал хорошо. Когда увидел итоговое время, для меня это было сродни пощечине.

Позднее француз принес извинения, но решение в его отношении уже было принято. Директор французской команды Давид Частан отметил, что санкции в отношении Фэвра приняты "по дисциплинарным причинам".