Шарапова стала совладелицей UFC

Российска теннисистка Мария Шарапова приобрела долю в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), информирует телеканала TBS. Об этом сообщил телеведущий Конан О'Брайен в эфире своего шоу. По его словам, список владельцев крупнейшей MMA ассоциации пополнили в общей сложности 23 знаменитости.

Так, помимо Шараповой долю приобрели сестры Серена и Винус Уильямс, сам О’Брайен, а также актеры Бен Аффлек, Сильвестр Сталлоне и Марк Уолберг. Как сообщил генеральный директор UFC Ари Эмануэль, новых инвесторов выбрали потому, что они были очень заинтересованы в соревнованиях UFC.

- Они постоянно просили билеты, - отметил Эмануэль в интервью The Wall Street Journal. - Похоже, этот спорт стал мэйнстримом.

Условия расширения списка инвесторов не разглашаются. В число владельцев организации, вероятно, вошли клиенты спортивного медийного агентства WME-IMG. Их полный список обещают объявить в ближайшее время. Напомним, что в июле UFC был продан группе компаний во главе с WME-IMG за 4 миллиарда долларов, став самой дорогой спортивной организацией в истории.