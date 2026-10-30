Тренер Смирновой: «Ухудшение зрения Лизе не грозит, но боли остаются»

Наталья Смирнова, тренер спортсменки Елизаветы Смирновой, рассказала, что россиянке не грозит ухудшение зрения после травмы на чемпионате мира по спортивной борьбе.

27 октября в поединке 1/8 финала ЧМ в Астане в весовой категории до 50 кг американка Морган Тернер дважды ткнула Елизавету пальцем в глаз и была дисквалифицирована. Врачи Объединенного мира борьбы не разрешили россиянке продолжить соревнования из-за повреждения роговицы.

«Обследование в Астане прошли. Медики сказали, что ухудшение зрения Лизе не грозит. Но по прилете в Каспийск нужно еще раз пройти обследование у своего офтальмолога. Также рекомендовано обратиться к челюстному хирургу, потому что остаются боли», — приводит ТАСС слова Натальи Смирновой.

Ранее тренер Смирновой сообщила о намерении подать в суд на американскую спортсменку.

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