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Чемпионат мира по спортивной борьбе: Магомедов завоевал бронзовую медаль 30 октября 2026

Магомедов стал бронзовым призером чемпионата мира по борьбе

Алина Савинова

Российский борец вольного стиля Абасгаджи Магомедов завоевал бронзу на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане (Казахстан).

В схватке за третье место в весовой категории до 65 кг 28-летний спортсмен победил Абдулмажида Кудиева из Таджикистана.

Магомедов является чемпионом мира 2021 года. На ЧМ-2023 в Белграде россиянин завоевал серебро.

На счету сборной России теперь шесть медалей на турнире в Астане. Соревнования завершатся 1 ноября. Российские спортсмены выступают на них под национальным флагом и с гимном.

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