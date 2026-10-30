Магомедов стал бронзовым призером чемпионата мира по борьбе

Российский борец вольного стиля Абасгаджи Магомедов завоевал бронзу на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане (Казахстан).

В схватке за третье место в весовой категории до 65 кг 28-летний спортсмен победил Абдулмажида Кудиева из Таджикистана.

Магомедов является чемпионом мира 2021 года. На ЧМ-2023 в Белграде россиянин завоевал серебро.

На счету сборной России теперь шесть медалей на турнире в Астане. Соревнования завершатся 1 ноября. Российские спортсмены выступают на них под национальным флагом и с гимном.

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