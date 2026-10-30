Вербина завоевала бронзу на чемпионате мира по спортивной борьбе

Россиянка Екатерина Вербина стала бронзовым призером чемпионата мира по спортивной борьбе-2026. Соревнования проходят в Астане (Казахстан).

В поединке за медаль в весовой категории до 55 кг Вербина победила Тубу Демир из Турции со счетом 11:0.

26-летняя россиянка является чемпионкой Европы 2025 года. На чемпионате мира-2025 в Загребе Вербина завоевала серебро.

Соревнования в Астане завершатся 1 ноября. Российские спортсмены выступают на них под национальным флагом и с гимном.

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