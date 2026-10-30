Угуев и Курбанов вышли в финалы чемпионата мира по борьбе в Астане

Россиянин Абдулла Курбанов победил представителя Азербайджана Георгия Мешвилдишвили в полуфинале чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане (Казахстан).

Полуфинальная схватка в весовой категории до 125 кг завершилась со счетом 5:0 в пользу Курбанова. В финале россиянин встретится с иранцем Амиром Хоссейном Заре.

Еще один российский борец Заур Угуев одержал победу над представителем Албании Зелихманом Абакаровым в весовой категории до 61 кг — 3:0. Соперником россиянина в финале станет иранец Ахмад Джаван.

Чемпионат мира завершится 1 ноября. Российские спортсмены выступают на нем под национальным флагом и с гимном.

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