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Россиянка Екатерина Вербина: комментарий о бронзе на чемпионате мира по спортивной борьбе-2026

Вербина — о бронзе чемпионата мира: «Это третье место меня не радует, я очень сильно расстроилась»

Алина Савинова

Россиянка Екатерина Вербина рассказала, что расстроилась бронзе на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане.

В схватке за медаль в весовой категории до 55 кг 26-летняя спортсменка одержала победу над Тубой Демир из Турции.

«Это третье место меня не радует, я очень сильно расстроилась. Турчанке на Европе я проиграла: тогда я была в другой форме. Сейчас я думала об этом и даже было желание поискать ту схватку. Такие вещи, как этот чемпионат, на меня психологически влияют очень сильно. Но через неделю-две я все забываю. Я во всем такая», — приводит ТАСС слова Вербиной.

Также россиянка ответила на вопрос о том, как она смогла собраться перед схваткой за третье место.

«Просто выбора другого не было. Я хотела лечь в одиннадцать, даже выпила снотворное, но оно мне не помогло, и уснула я где-то в три часа ночи. Потом взвесилась, приехала в гостиницу, хотела поспать, не получилось. Ужасно», — добавила спортсменка.

Вербина является чемпионкой Европы 2025 года. На чемпионате мира-2025 в Загребе она завоевала серебро.

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Источник: ТАСС
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