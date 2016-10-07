Сергей Овчинников: "Я на стороне Емельяненко"

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников рассказал, что в споре между организаторами боев на турнире в Грозном и Федором Емельяненко он – на стороне президента Союза ММА.

– В конфликте между Емельяненко и бойцами из Чечни – то же самое, как моська лает на слона. Я на стороне Емельяненко, – сказал Овчинников в эфире "Спорт FM".

Напомним, что Федор Емельяненко сделал запись в своем Instagram, где он жестко критикует турнир в Грозном.

Соревнования были приурочены ко дню рождения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Трое сыновей Кадырова победили своих соперников на этом турнире, который был заявлен как показательный.