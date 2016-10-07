Сергей Овчинников: "Я на стороне Емельяненко"

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников рассказал, что в споре между организаторами боев на турнире в Грозном и Федором Емельяненко он – на стороне президента Союза ММА.
– В конфликте между Емельяненко и бойцами из Чечни – то же самое, как моська лает на слона. Я на стороне Емельяненко, – сказал Овчинников в эфире "Спорт FM".
Напомним, что Федор Емельяненко сделал запись в своем Instagram, где он жестко критикует турнир в Грозном.
Соревнования были приурочены ко дню рождения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Трое сыновей Кадырова победили своих соперников на этом турнире, который был заявлен как показательный.
Санитар леса
После комментария Сергея Овчинникова с нетерпением жду комментариев по данной теме от Вадика Евсеева и Сергея Гуренко...
18:49