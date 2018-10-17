Мейвезер готов выйти на бой с Хабибом только по правилам бокса

Американский боксер Флойд Мейвезер подтвердил, что готов провести бой с российским чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. При этом речь не идет о поединке по правилам бокса - по регламенту ММА он биться не готов.

- Да, мы будем биться, - цитирует американца TMZ. - Я босс только самому себе. Не знаю, что происходит со стороны Хабиба. Но с моей стороны мы можем это сделать. Бокс или ММА? Он вызвал меня, поэтому он должен прийти в мой мир.

Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в поединке с Конором Макгрегором. Мейвезер ранее проводил бой с Макгрегором по правилам бокса и также победил.