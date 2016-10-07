Кадыров призвал прекратить травлю Емельяненко

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram обратился ко всем с просьбой прекратить оскорблять президента Союза ММА России Федора Емельяненко. Ранее Емельяненко жестко высказался относительно показательных детских боев на турнире в Грозном, после чего подвергся жесткой критике со стороны некоторых общественных деятелей.
Также сегодня была создана петиция на имя Президента России Владимира Путина с просьбой встать на защиту Федора Емельяненко. Автор петиции уверен, что Емельяненко не заслуживает оскорблений в свой адрес из-за привлечения внимания к проведению детских боев во время турнира по смешанным единоборствам в Грозном.
Приводим сообщение Кадырова из Instagram полностью.
Дорогие друзья! Я обращаюсь к вам с настоятельной просьбой и рекомендацией не публиковать какие-либо записи, затрагивающие честь и достоинство Федора Емельяненко. Я обращаюсь, в первую очередь, к тем, кто под эмоциональным воздействием сделал это, говоря, что являются нашими сторонниками и друзьями. Если вы таковыми на самом деле являетесь, а я в этом не сомневаюсь, не пишите подобные вещи. А то, что уже написано, удалите. Нельзя нагнетать страсти, задевать честь человека. Я уверен, что Федор Владимирович осознал ошибку. Об этом, в частности, свидетельствует удаление им со своей страницы фото мальчика. Нам нужно быть терпимее друг к другу, не переходить на личности при обсуждении вопросов, имеющих общественное значение. Нас и так окружает слишком недружественный мир. Санкции, идеологическая атака, бряцание оружием вокруг границ преследуют именно цель сделать нас противниками друг другу, посеять в наши ряды неприязнь. Этого мы никогда не допустим. Я уверен, что поступком, достойным мужчины, является даже тот факт, что Емельяненко понимает допущенную в силу каких-то причин поспешность в оценке организации турнира. Если бы он предварительно изучил все вопросы, связанные с турниром, оценки могли быть совсем иными. В этом сомневаться не приходится. Убежден, что он, в конечном счете, поступит, как настоящий РУССКИЙ БОГАТЫРЬ, каковым его считают тысячи поклонников. Перефразируя известную поговорку античных времен, можно сказать, что дозволено рядовому обывателю, не дозволено национальному богатырю! Опыт, авторитет и способности таких людей нельзя растрачивать. Они должны служить Отечеству, консолидации нашего общества во имя России!
Дорогие друзья! Я обращаюсь к вам с настоятельной просьбой и рекомендацией не публиковать какие-либо записи, затрагивающие честь и достоинство Фёдора Емельяненко. Я обращаюсь, в первую очередь, к тем, кто под эмоциональным воздействием сделал это, говоря, что являются нашими сторонниками и друзьями. Если вы таковыми на самом деле являетесь, а я в этом не сомневаюсь, не пишите подобные вещи. А то, что уже написано, удалите. Нельзя нагнетать страсти, задевать честь человека. Я уверен, что Фёдор Владимирович осознал ошибку. Об этом, в частности, свидетельствует удаление им со своей страницы фото мальчика. Нам нужно быть терпимее друг к другу, не переходить на личности при обсуждении вопросов, имеющих общественное значение. Нас и так окружает слишком недружественный мир. Санкции, идеологическая атака, бряцание оружием вокруг границ преследуют именно цель сделать нас противниками друг другу, посеять в наши ряды неприязнь. Этого мы никогда не допустим. Я уверен, что поступком, достойным мужчины, является даже тот факт, что Емельяненко понимает, допущенную в силу каких-то причин, поспешность в оценке организации турнира. Если бы он предварительно изучил все вопросы, связанные с турниром, оценки могли быть совсем иными. В этом сомневаться не приходится. Убеждён, что он, в конечно счете, поступит, как настоящий РУССКИЙ БОГАТЫРЬ, каковым его считают тысячи поклонников. Перефразируя известную поговорку античных времён, можно сказать, что дозволено рядовому обывателю, не дозволено национальному богатырю! Опыт, авторитет и способности таких людей нельзя растрачивать. Они должны служить Отечеству, консолидации нашего общества во имя России! #Кадыров #Россия #Чечня #Турнир #Емельяненко
Пиитерец
Хозяин дал цепным псам команду "фу".
20:43
Наш
Выделю главное:"Нельзя нагнетать страсти, задевать честь человека.Нам нужно быть терпимее друг к другу, не переходить на личности.Нас и так окружает слишком недружественный мир." ___________________ Это достойные слова ! Прислушайтесь к ним!Берегите свою честь и не посягайте на чужую,платите за добро добром,а за зло по справедливости !Только вы сами решаете кем быть:оставаться человеком или становиться гуманоидом.
20:29
Slim Taller
Нужно закрывать эту тему а не муссолить.Пустое это всё.
19:53
sergey.v1968
Именно об этом я и говорил не далее как вчера, на одной из веток по теме, что не позднее субботы последует - нет, не извинение, а что-то типа признания недопустимости выбранного тона. Там же я писал, что, естественно, ни один из хамивших этого не сделает, официально это будет идти от главы Чечни. Надо признать, что всё равно это поступок не мальчика, но мужа.
19:47
Странник-777
Емельяненко попросил не травить Кадырова?
19:27
Спартач и че?
сразу видно состоит в едре судя по тексту. самое забавное так и не признал свою неправоту.
19:03
ilyast
"Я уверен, что Фёдор Владимирович осознал ошибку". Рассмешил, однако:)))
19:00