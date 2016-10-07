Кадыров призвал прекратить травлю Емельяненко

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram обратился ко всем с просьбой прекратить оскорблять президента Союза ММА России Федора Емельяненко. Ранее Емельяненко жестко высказался относительно показательных детских боев на турнире в Грозном, после чего подвергся жесткой критике со стороны некоторых общественных деятелей.

Также сегодня была создана петиция на имя Президента России Владимира Путина с просьбой встать на защиту Федора Емельяненко. Автор петиции уверен, что Емельяненко не заслуживает оскорблений в свой адрес из-за привлечения внимания к проведению детских боев во время турнира по смешанным единоборствам в Грозном.

Приводим сообщение Кадырова из Instagram полностью.

Дорогие друзья! Я обращаюсь к вам с настоятельной просьбой и рекомендацией не публиковать какие-либо записи, затрагивающие честь и достоинство Федора Емельяненко. Я обращаюсь, в первую очередь, к тем, кто под эмоциональным воздействием сделал это, говоря, что являются нашими сторонниками и друзьями. Если вы таковыми на самом деле являетесь, а я в этом не сомневаюсь, не пишите подобные вещи. А то, что уже написано, удалите. Нельзя нагнетать страсти, задевать честь человека. Я уверен, что Федор Владимирович осознал ошибку. Об этом, в частности, свидетельствует удаление им со своей страницы фото мальчика. Нам нужно быть терпимее друг к другу, не переходить на личности при обсуждении вопросов, имеющих общественное значение. Нас и так окружает слишком недружественный мир. Санкции, идеологическая атака, бряцание оружием вокруг границ преследуют именно цель сделать нас противниками друг другу, посеять в наши ряды неприязнь. Этого мы никогда не допустим. Я уверен, что поступком, достойным мужчины, является даже тот факт, что Емельяненко понимает допущенную в силу каких-то причин поспешность в оценке организации турнира. Если бы он предварительно изучил все вопросы, связанные с турниром, оценки могли быть совсем иными. В этом сомневаться не приходится. Убежден, что он, в конечном счете, поступит, как настоящий РУССКИЙ БОГАТЫРЬ, каковым его считают тысячи поклонников. Перефразируя известную поговорку античных времен, можно сказать, что дозволено рядовому обывателю, не дозволено национальному богатырю! Опыт, авторитет и способности таких людей нельзя растрачивать. Они должны служить Отечеству, консолидации нашего общества во имя России!