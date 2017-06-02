Александр Шлеменко: "Удар по печени? Домашняя заготовка!"

Россиянин Александр Шлеменко подчеркнул, что очень хорошо разобрал манеру боя Брэндона Хэлси. По словам Шлеменко, одержавшего победу над соперником на 25-й секунде поединка турнира M1 Challenge 79, он знал, что слабое место американца – печень.

– Я очень хорошо знаю этого бойца, хорошо его разобрал, – сказал Шлеменко. – Мы с ним тренировались когда-то давно, года четыре назад, до первого боя. Я знал его слабое место – печень. Он проиграл свой предпоследний бой именно ударом с ноги в печень. Он очень здоровый, атлетичный, и за счет этого в стойке у него приподняты локти – мышцы не дают ему защищать корпус. Голову же он защищает очень хорошо, пропущенных ударов в голову у него за карьеру не так много было, а вот печень у него открыта. Это и получилось сделать.

– Поражение от Хэлси трехлетней давности часто вспоминали?

– Обидное поражение! Потому что считаю, что в тот раз проиграл сам себе. Не получилось правильно подготовиться, прекрасно понимаю, что это мои проблемы, что это я выбрал вегетарианскую диету. И тогда понимал. Но, к сожалению, я допустил эти ошибки, а ошибки в жизни нужно исправлять. И я очень рад, что у меня получилось исправить, очень круто! И, самое главное, сделать это быстрее, чем я тогда проиграл.

– Это тоже было важно?

– Для меня лично – очень важно! Просто я знаю, что за меня очень много народу болеет, и когда я тогда проиграл, мне писали, что дети маленькие сидели, не спали, ждали моего боя. И плакали, когда я проиграл удушающим. Понимаете, для меня это был очень большой удар. Но я их сейчас порадовал по прошествии двух с половиной лет. (Елена СОБОЛЬ)

По тому же сценарию, только быстрее: как Шлеменко взял реванш у Хэлси