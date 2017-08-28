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23:15 28 августа | Хоккей — НХЛ

Почему НХЛ разрешила Зарипову играть за океаном. Официальный релиз лиги

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Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли выступил с заявлением относительно российского нападающего Даниса Зарипова. Ранее Дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея (ИИХФ) дисквалифицировал форварда на два года. Позже хоккеист подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

 
Данис ЗАРИПОВ: НХЛ ждет.Разрешили! НХЛ спасет карьеру Зарипова

В среду 23 августа игрок провел видеоконференции с представителями НХЛ и представил письменное подтверждение того, что он не связан контрактными обязательствами с клубами КХЛ.

Учитывалось присутствие Зарипова на апелляционном заседании и то, что список запрещенных препаратов по коллективному соглашению отличается от листа ВАДА. Кроме того, хоккеист продолжает успешную спортивную карьеру в профессиональном и международном спорте, но ранее не был уличен в применении допинга. Игрок продолжает сотрудничать и согласился пройти дополнительный тест.

Исходя из этого, хоккеист имеет право подписать стандартный контракт и выступать в НХЛ.

Напомним, что Зарипов отстранен до 22 мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы, взятой во время чемпионата КХЛ в сезоне-2016/17. Форвард в то время играл за магнитогорский "Металлург". Напомним, что 36-летний россиянин не может выступать в КХЛ и на международных турнирах.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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freak

А как же санкции? !!!

00:05

inspire

причин назвать можно миллион, но основная одна - бизнес ...

23:44 28 августа

Solid snake

НХЛ показала этим, что она чхала на ИИХФ))

23:42 28 августа

Долго наблюдал за идиотами на эт

Для американского списка допинга нет. По коллективному соглашению можно принимать некоторые виды допинга. Вопрос закрыт, расходимся.

23:38 28 августа

Andersen32

Допинг есть и допинга нет. Хрень какая-то.

23:29 28 августа