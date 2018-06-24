Вот это да! Сборная России не смогла тренироваться на всем поле "Самара Арены" из-за пленки

Сборная России проводит заключительную тренировку в рамках подготовки к матчу группового этапа ЧМ-2018 против Уругвая. 22 футболиста участвуют в занятии в общей группе, в том числе Юрий Жирков, пропустивший несколько предыдущих тренировок. Напомним, что в Самару не прилетел Алан Дзагоев, получивший травму задней поверхности бедра. Матч Уругвай – Россия состоится 25 июня в 17:00 мск.

Интересно, что часть поля (возле одних из ворот и штрафной площади) покрыта пленкой, и рабочие начало убирать ее непосредственно перед выходом команды на поле. В этом месте досеяли траву, и под пленкой она должна быстрее созревать. Однако после консультаций с тренером вратарей Гинтарасом Стауче рабочие вернули пленку на место, и сборная будет заниматься не по всей длине поля. (Дмитрий СИМОНОВ)

Уругвай – Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)

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