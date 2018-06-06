Владимир Путин: "Посещу матч открытия и финал. Может быть, смогу посмотреть и другие матчи"

Президент России Владимир Путин заявил, что, возможно, посетит не только матч открытия и финал, но и другие матчи чемпионата мира. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля.

– Да, я буду смотреть, – цитирует "Международное радио Китая" Путина. – И потом, я как глава государства, которое принимает чемпионат, должен быть на открытии, на закрытии. Я посмотрю на свой график. Если смогу, то поприсутствую, может быть, и на каких-то других играх.

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