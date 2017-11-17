Виктор Классон: "Матчи с Италией стали для меня самыми важными в карьере"

Полузащитник "Краснодара" и сборной Швеции Виктор Классон подчеркнул, что стыковые матчи с Италией за право выхода в финальную стадию чемпионата мира-2018 стали самыми важными в его карьере. По словам хавбека, он испытал непередаваемые ощущения.

Напомним, что Швеция по сумме двух игр одержала победу над итальянцами (1:0) и завоевала право сыграть на чемпионате мира 2018 года, который пройдет в России.

– Для меня два матча с Италией стали самыми важными, самыми ответственными в карьере на текущий момент. Ощущения непередаваемые, – сказал Классон в интервью клубной пресс-службе. – Стадионы были переполнены и в Швеции, и в Италии. Болельщики просто невероятно поддерживали обе команды, было очень интересно играть в такой атмосфере. Сначала я нервничал, адреналин зашкаливал. Но потом понемногу втянулся и, мне кажется, сыграл неплохо.

Ответный матч получился очень непростым. Но мы знали, что примерно так и будет, готовились к этому. От нас требовалось бороться за каждый мяч, не уступать ни в одном единоборстве и много двигаться. Без этого мы бы сдержать итальянцев не смогли. Мы вышли с четкой установкой не пропустить и выполнили ее. Пусть и не без доли везения. Считаю, мы полностью заслужили итоговый результат упорной работой.

Когда меня заменили, я не ушел в раздевалку, а уселся на скамейку. Могу сказать, что это были самые длинные и нервные полчаса в жизни. В последние пять минут вообще не мог даже смотреть на поле. Мне казалось, что финальный свисток никогда не прозвучит, но когда он все-таки раздался, мы дали волю эмоциям.