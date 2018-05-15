Виктор Булатов: "Печально, что кроме Игнашевича вызвать в сборную некого"

Бывший полузащитник сборной России Виктор Булатов в интервью "СЭ" отметил, что опыт защитника ЦСКА Сергея Игнашевича должен помочь нашей национальной команде на чемпионате мира-2018. Однако хавбек назвал печальным тот факт, что из-за отсутствия альтернативы приходится вызывать в сборную ветеранов.
– Вас удивило приглашение Игнашевича вместо травмированного Руслана Камболова?
– Я только за, потому что опыт Сергея должен пригодиться как на поле, так и в раздевалке. Несмотря на возраст, в нашей сборной нет защитника сильнее.
– А то, что кроме 38-летнего ветерана вызвать некого, тревожит?
– Конечно, ситуация печальная. Но она образовалась не сегодня и не вчера – еще несколько лет назад. Пока у нас есть проблемы с подрастающим поколением.
– Хватит ли сил Игнашевичу, ведь он провел непростой сезон в ЦСКА?
– Здесь должна сработать мудрость тренерского штаба, который, возможно, сделает для Сергея особый график подготовки в зависимости от состояния игрока. Нет никакого смысла гонять Игнашевича, ему просто нужен поддерживающий режим. А закладывать какой-то фундамент не требуется.
– Как считаете, Игнашевича пригласили именно под место в основе?
– Да, должен быть там. При схеме в три центральных защитника Сергей полезен.
38-летний Игнашевич в текущем сезоне провел за ЦСКА 36 матчей и отличился одним голом и двумя результативными передачами.
Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Хозяева турнира в группе А встретятся с Саудовской Аравией, Египтом, и Уругваем.(Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
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